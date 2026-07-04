У вратаря Возиньи больше обводок в плей-офф ЧМ-2026, чем у Роналду

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья сделал обводку в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины. 40-летний игрок удачно обыграл нападающего соперника Лаутаро Мартинеса.

Например, у форварда сборной Португалии Криштиану Роналду нет удачных обводок в плей-офф этого турнира.

Аргентина победила Кабо-Верде со счетом 3:2 в 1/16 финала чемпионата мира.

Дебютант турнира дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

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