Роналду сфотографировался с рэпером, который приносит неудачу футболистам

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду встретился со знаменитым канадским рэп-исполнителем Дрейком.

Ранее музыкант с трибун наблюдал за победой португальцев над Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026.

Роналду опубликовал фото с Дрейком и подписал его: «Приятно, что ты принял нас в своей стране, бро».

Роналду не побоялся сфотографироваться с рэпером, который приносит неудачу футболистам.

Уже несколько лет в соцсетях популярны мемы про «Проклятие Дрейка».

Согласно конспирологической версии, спортсмены, сделавшие совместное фото с Дрейком, в следующем матче играют плохо, а их команда обычно терпит поражение.

Португалия в понедельник, 6 июля, сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026. Начало – в 22:00 мск.

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