Генич призвал проверить на допинг сборную-участницу ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от противостояния сборных Аргентины и Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Аргентина победила со счетом 3:2.

Кабо-Верде дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

«Кабо‑Верде надо поаплодировать. Они не проиграли никому в основное время. Я бы их, может, проверил на допинг, поскольку они носились весь матч, невзирая на то, что аргентинцы лучше работают с мячом.

На этом чемпионате мира не было неорганизованных команд, кроме Туниса. У африканских команд супермощь, суператлетизм, потрясающая работа с мячом.

Аргентина недооценила соперника, но завелась по ходу матча. Дуэль Месси – Возинья как одна из глав этого противостояния.

Мы будем вспоминать Кабо‑Верде по его символу Возинье. Думаю, несколько ребят из африканской команды себя выгодно показали для последующей продажи», – сказал Генич.

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