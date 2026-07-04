Новая информация об отъезде спартаковца Умярова в Европу

Переход полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в «Севилью» осложняется разницей в финансовых возможностях клубов, сообщил журналист Маттео Моретто в соцсети Х.
25-летний футболист входил в шорт-лист испанского клуба. Кроме «Севильи», интерес к Умярову проявляют еще несколько команд из Испании и Италии.
- Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- В сезоне-2025/2026 Умяров провел 39 матчей за «Спартак» и отметился четырьмя голевыми передачами.
- Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»