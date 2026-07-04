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Новая информация об отъезде спартаковца Умярова в Европу

Вчера, 19:15
4

Переход полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в «Севилью» осложняется разницей в финансовых возможностях клубов, сообщил журналист Маттео Моретто в соцсети Х.

25-летний футболист входил в шорт-лист испанского клуба. Кроме «Севильи», интерес к Умярову проявляют еще несколько команд из Испании и Италии.

  • Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • В сезоне-2025/2026 Умяров провел 39 матчей за «Спартак» и отметился четырьмя голевыми передачами.
  • Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Умяров Наиль
Комментарии (4)
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Император 1
1783182521
Севилья опровергала информацию о интересе к Умярову, ей ещё 5 раз это надо сделать, чтобы вы эту чушь не публиковали
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FCSpartakM
1783182944
У Умярова там смешные для Европы отступные. Вряд ли дело в финансах
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alefreddy
1783182998
понты это все и не более
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