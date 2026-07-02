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  • Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»

Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»

Вчера, 14:58
9

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал возможный уход полузащитника Наиля Умярова в «Севилью».

– Говорят, Умярова хочет «Севилья».

– Если Наиль захочет уехать туда, я ему скажу: покупай мой дом (смеется). Но «Севилья» сегодня переживает экономические трудности, она уже не та, что раньше, когда выигрывала Лигу Европы.

Однако играть в Серии А или в Испании – это престижно. Для Наиля такой шаг был бы очень полезен. И для меня тоже – я бы мог отправить родителей на стадион, чтобы они посмотрели на него в деле.

  • 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел 39 матчей за клуб, сделал 4 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
  • Срок контракта Умярова со «Спартаком» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Умяров Наиль Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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Император 1
1782996828
Севилья уже это опровергла!
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DMитрий
1782997557
В семье Абаскалей оказывается существует какой-то фетиш по Умярову. Родителей зачем-то хочет отправить на стадион, лично на него посмотреть. Прошу заметить... Не на Месси, Роналду, Мбапе или кого-то другого, а на Умярова! Я бы на месте Наиля уже насторожился.
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Литейный 4 (returned)
1783001961
Какая Севилья, если свинарня глухой середняк в нашем чемпионате, а Умяров уровень пердива! Гыгыгы
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Пригожин Женя
1783004539
Ну в любом случае какая не была бы севилья, играть в ла лиге мин 6-8 матчей где тебе предстоит сыграть против реала, атм, и барселона это престижно.. И лучше там играть чем в закрытом чемпе рпл
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СильныйМозг
1783005433
У них что, нет местных Петросянов, обязательно Умярову приезжать?
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