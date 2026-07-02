Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал возможный уход полузащитника Наиля Умярова в «Севилью».
– Говорят, Умярова хочет «Севилья».
– Если Наиль захочет уехать туда, я ему скажу: покупай мой дом (смеется). Но «Севилья» сегодня переживает экономические трудности, она уже не та, что раньше, когда выигрывала Лигу Европы.
Однако играть в Серии А или в Испании – это престижно. Для Наиля такой шаг был бы очень полезен. И для меня тоже – я бы мог отправить родителей на стадион, чтобы они посмотрели на него в деле.
- 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел 39 матчей за клуб, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
- Срок контракта Умярова со «Спартаком» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»