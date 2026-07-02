Абаскаль предложил Умярову свой дом, если игрок перейдет в «Севилью»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал возможный уход полузащитника Наиля Умярова в «Севилью».

– Говорят, Умярова хочет «Севилья».

– Если Наиль захочет уехать туда, я ему скажу: покупай мой дом (смеется). Но «Севилья» сегодня переживает экономические трудности, она уже не та, что раньше, когда выигрывала Лигу Европы.

Однако играть в Серии А или в Испании – это престижно. Для Наиля такой шаг был бы очень полезен. И для меня тоже – я бы мог отправить родителей на стадион, чтобы они посмотрели на него в деле.