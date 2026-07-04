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  • Дзюба сообщил, что ему нравится быть на кладбищах и в психбольницах

Дзюба сообщил, что ему нравится быть на кладбищах и в психбольницах

Вчера, 19:57
26

Нападающий Артем Дзюба участвует в съемках телепроекта «Прятки».

Артем указал, что будет прятаться на кладбищах и заброшенных психбольницах. Ему нравятся такие локации.

«Люблю всякое мистическое такое. Меня вроде это и пугает, и в то же время будоражит», – поделился Дзюба.

  • Форварду в августе исполнится 38 лет. Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

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Источник: Super
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (26)
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NewLife
1783187155
"будет прятаться на кладбищах и заброшенных психбольницах" не получится, синит не хочет тебя брать🤣
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рылы
1783187294
чёт вспомнилась новость тут год-два назад. и видео прилагалось. по ходу, эта та же передача была - он там тоже прятался, а его должны были найти за какое-то определённое время, вроде. к чему вспомнил? а к тому, что он тогда залез в бачок! и крышку захлопнул! серьёзно. прям как бумбраш, спартач80, шахта заполярный, goodwin, номэдка и дубина. гы-гы!
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Антрацитовый волхв
1783187712
Интересно, к чему бы это?
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...уефан
1783188927
..."Мне больно видеть белый свет, Мне лучше в полной темноте... Мне очень много-много лет И я мечтаю об одном, Быстрей команду обрести, И вновь затариться баблом"(с). /адаптация/...
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Марк Аврелий!
1783191429
Все мы там будем. И ты туда попадешь НАВСЕГДА!
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Fju-2
1783192784
Идет мужик ночью по кладбищу и видит: прямо на могиле Дзюба страстно занимается любовью с двумя девушками одновременно. Мужик останавливается, завидует и жалобно просит: — Слушай, друг! Дай хоть одну! Дзюба отрывается от дела и отвечает: — «Дай-дай...» — Возьми да накопай!
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Strige
1783194020
Да тебя оттуда и выпускать нельзя )))
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Краснодарец чемпион
1783195154
Не зря же воспитаник 🐖 🤣
Ответить
momwig_
1783198924
Поезжай уже в незаброшенную
Ответить
алдан2014
1783207348
Темочка все не вырастет никак
Ответить
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