Дзюба сообщил, что ему нравится быть на кладбищах и в психбольницах

Нападающий Артем Дзюба участвует в съемках телепроекта «Прятки».
Артем указал, что будет прятаться на кладбищах и заброшенных психбольницах. Ему нравятся такие локации.
«Люблю всякое мистическое такое. Меня вроде это и пугает, и в то же время будоражит», – поделился Дзюба.
- Форварду в августе исполнится 38 лет. Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: Super