Дзюба сообщил, что ему нравится быть на кладбищах и в психбольницах

Нападающий Артем Дзюба участвует в съемках телепроекта «Прятки».

Артем указал, что будет прятаться на кладбищах и заброшенных психбольницах. Ему нравятся такие локации.

«Люблю всякое мистическое такое. Меня вроде это и пугает, и в то же время будоражит», – поделился Дзюба.