В «Зените» дали два прозвища новичку Андраде

Новый защитник «Зенита» Кевин Андраде рассказал, как его называют в команде.
– В команде Барриоса называют Кучо. Как с первых дней обращаются к вам?
– В Колумбии – Кучо или Куча. Когда речь идет о человеке женского пола, Куча – это очень распространенное обращение к хорошему знакомому, другу, родственнику. Еще есть Пана или Парса. Маме иногда так говорю.
Что касается «Зенита», какого‑то персонального прозвища у меня еще нет. Пока большинство ребят называют просто по имени.
Правда, вот тренер по физподготовке Иван Карминати иногда обращается «Эй, Колумбия, Колумбия» (улыбается).
– А еще, как мы слышали, он как‑то называл вас «Балтика».
– И так тоже бывает. Дело в том, что один из тренеров по физподготовке «Балтики» – тоже итальянец. И прекрасно знаком с Иваном.
Может быть, что‑то обсудили между собой по поводу меня, после чего он решил так обратиться.
- 26-летний Андраде в минувшем сезоне провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатил 3,5 миллиона евро за трансфер колумбийца, а зарплата игрока составит 1,2 млн евро в год вместе с бонусами.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2031 года.