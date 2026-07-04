В «Зените» дали два прозвища новичку Андраде

Новый защитник «Зенита» Кевин Андраде рассказал, как его называют в команде.

– В команде Барриоса называют Кучо. Как с первых дней обращаются к вам?

– В Колумбии – Кучо или Куча. Когда речь идет о человеке женского пола, Куча – это очень распространенное обращение к хорошему знакомому, другу, родственнику. Еще есть Пана или Парса. Маме иногда так говорю.

Что касается «Зенита», какого‑то персонального прозвища у меня еще нет. Пока большинство ребят называют просто по имени.

Правда, вот тренер по физподготовке Иван Карминати иногда обращается «Эй, Колумбия, Колумбия» (улыбается).

– А еще, как мы слышали, он как‑то называл вас «Балтика».

– И так тоже бывает. Дело в том, что один из тренеров по физподготовке «Балтики» – тоже итальянец. И прекрасно знаком с Иваном.

Может быть, что‑то обсудили между собой по поводу меня, после чего он решил так обратиться.