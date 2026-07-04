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Андраде рассказал о переговорах с «Зенитом»

Сегодня, 10:49
5

Новичок «Зенита» Кевин Андраде поделился подробностями переговорного процесса о трансфере из «Балтики» в петербургский клуб.

– Ваш переход в «Зенит» оказался необычным с той точки зрения, что о нем объявили по сути еще до того, как вы ушли в отпуск. Как все это выглядело вашими глазами?

– Вероятность перехода в «Зенит», конечно, обсуждалась еще до официальных новостей. Как человек, который уже несколько лет провел в российском футболе, я прекрасно понимал, что такое великий петербургский клуб.

И когда возможность попробовать свои силы в лучшем клубе страны стала обретать реальные очертания, это только добавило мотивации.

При этом, конечно, хотелось иметь определенность до отпуска. Во-первых, чтобы спокойнее уехать на каникулы. Во-вторых, привезти счастливую новость семье, которая живет далеко от меня.

И, наконец, в том же отпуске надо было качественно подготовиться к приезду в новую команду, чтобы сделать это в хорошей форме.

– В такой ситуации часто слышишь от игроков – переговорами занимались мои представители, а я лишь следил за ситуацией. У вас было так же?

– Поскольку первые новости на эту тему появились, когда сезон еще продолжался, я сказал: мне это, конечно, интересно. Но после этого постарался абстрагироваться от ситуации. В первую очередь, исходя из большого уважения к «Балтике».

Ведь мы вели борьбу за высокие места в таблице, хотелось как можно лучше завершить чемпионат. В итоге всем действительно занимались мои представители.

Я просто дал полное согласие на этот процесс и продолжил работу в «Балтике», вновь окунувшись с головой в дела команды и футбол.

  • 26-летний Андраде в минувшем сезоне провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил 3,5 миллиона евро за трансфер колумбийца, а зарплата игрока составит 1,2 млн евро в год вместе с бонусами.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2031 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Андраде Кевин
Комментарии (5)
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Литейный 4 (returned)
1783152462
Такое предложение от чемпионов может поступить раз в жизни. Грех не воспользоваться поиграть за чемпионов и взять титулы. Это вам не свинарня вечно шестые. Гыгыгы
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Strige
1783155066
Андраде, добро пожаловать на длинную и вонючую лавку ЗПРФ
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Цугундeр
1783155542
))) Теперь одорант для газа называется Андрадерант..) Прям, первый лёг в стеночке.
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