Андраде рассказал о переговорах с «Зенитом»

Новичок «Зенита» Кевин Андраде поделился подробностями переговорного процесса о трансфере из «Балтики» в петербургский клуб.

– Ваш переход в «Зенит» оказался необычным с той точки зрения, что о нем объявили по сути еще до того, как вы ушли в отпуск. Как все это выглядело вашими глазами?

– Вероятность перехода в «Зенит», конечно, обсуждалась еще до официальных новостей. Как человек, который уже несколько лет провел в российском футболе, я прекрасно понимал, что такое великий петербургский клуб.

И когда возможность попробовать свои силы в лучшем клубе страны стала обретать реальные очертания, это только добавило мотивации.

При этом, конечно, хотелось иметь определенность до отпуска. Во-первых, чтобы спокойнее уехать на каникулы. Во-вторых, привезти счастливую новость семье, которая живет далеко от меня.

И, наконец, в том же отпуске надо было качественно подготовиться к приезду в новую команду, чтобы сделать это в хорошей форме.

– В такой ситуации часто слышишь от игроков – переговорами занимались мои представители, а я лишь следил за ситуацией. У вас было так же?

– Поскольку первые новости на эту тему появились, когда сезон еще продолжался, я сказал: мне это, конечно, интересно. Но после этого постарался абстрагироваться от ситуации. В первую очередь, исходя из большого уважения к «Балтике».

Ведь мы вели борьбу за высокие места в таблице, хотелось как можно лучше завершить чемпионат. В итоге всем действительно занимались мои представители.

Я просто дал полное согласие на этот процесс и продолжил работу в «Балтике», вновь окунувшись с головой в дела команды и футбол.