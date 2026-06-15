В «Балтике» рассказали, какие топ-клубы РПЛ интересовались Андраде, ушедшим в «Зенит»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался про защитника Кевина Андраде, который этим летом перешел в «Зенит».
– Талалаев и в первой части сезона, и весной говорил: мыслями Андраде не в «Балтике». Ты это видел? И мог ли на Кевина повлиять?
– Любой футболист, который приходит в «Балтику», понимает: он в этом клубе на год-два. Позиционируем себя не как финальную точку карьеры – а как трамплин, который дает возможность игроку развиваться. «Зениту» или «Спартаку» перепродавать игроков не нужно – поэтому могут подписывать с игроками 27–28 лет пятилетние контракты.
У нас не так. Внутри клуба по каждому игроку проговорена сумма выкупа – за сколько минимум и максимум готовы его продать. Например, в рамках этого диапазона мы получили оффер по Хилю. Но это случилось уже после закрытия окна в России, и никого на замену мы бы купить не успели. Поэтому отказали.
– Давай к Андраде.
– Когда футболист начинает играть хорошо, на него возникает спрос. Об этом ему сообщает агент. У тебя зарплата условно миллион рублей в месяц, а тебе предлагают десять… Странно не думать о том, что можешь получать больше, обеспечить семью.
– Кто еще приходил за Кевином из РПЛ этой весной?
– «Локомотив» был готов к покупке. Но агент обозначил, что им интереснее «Зенит». До того Кевина хотел много кто – «Спартак», думаю, присматривался.
– Когда к Кевину возник первый интерес?
– Когда мы вылетели, уже получили несколько предложений из РПЛ. Нам они были неинтересны, поэтому мы убедили Кевина остаться и вернуться вместе с нами. Не каждый бы на такое согласился. Так что у меня просто язык не поворачивается говорить о Кевине что-то плохое.
– Как близко все было этой зимой с ЦСКА?
– ЦСКА вел несколько защитников. Приоритетным вариантом Кевин, очевидно, не был. Мы обсуждали цифры, но в ЦСКА предпочли Рейса.
– И по-твоему, ошиблись?
– Моя точка зрения: Кевин сильнее не просто всех защитников ЦСКА, а вообще почти всех защитников в лиге. Мог бы играть в старте и в ЦСКА, в их схеме с двумя центральными защитниками.
- 26-летний Андраде в минувшем сезоне провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатил 3,5 миллиона евро за трансфер колумбийца, а зарплата игрока составит 1,2 млн евро в год вместе с бонусами. Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2031 года.