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  • В «Балтике» рассказали, какие топ-клубы РПЛ интересовались Андраде, ушедшим в «Зенит»

В «Балтике» рассказали, какие топ-клубы РПЛ интересовались Андраде, ушедшим в «Зенит»

Сегодня, 13:37
7

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался про защитника Кевина Андраде, который этим летом перешел в «Зенит».

– Талалаев и в первой части сезона, и весной говорил: мыслями Андраде не в «Балтике». Ты это видел? И мог ли на Кевина повлиять?

– Любой футболист, который приходит в «Балтику», понимает: он в этом клубе на год-два. Позиционируем себя не как финальную точку карьеры – а как трамплин, который дает возможность игроку развиваться. «Зениту» или «Спартаку» перепродавать игроков не нужно – поэтому могут подписывать с игроками 27–28 лет пятилетние контракты.

У нас не так. Внутри клуба по каждому игроку проговорена сумма выкупа – за сколько минимум и максимум готовы его продать. Например, в рамках этого диапазона мы получили оффер по Хилю. Но это случилось уже после закрытия окна в России, и никого на замену мы бы купить не успели. Поэтому отказали.

– Давай к Андраде.

– Когда футболист начинает играть хорошо, на него возникает спрос. Об этом ему сообщает агент. У тебя зарплата условно миллион рублей в месяц, а тебе предлагают десять… Странно не думать о том, что можешь получать больше, обеспечить семью.

– Кто еще приходил за Кевином из РПЛ этой весной?

«Локомотив» был готов к покупке. Но агент обозначил, что им интереснее «Зенит». До того Кевина хотел много кто – «Спартак», думаю, присматривался.

– Когда к Кевину возник первый интерес?

– Когда мы вылетели, уже получили несколько предложений из РПЛ. Нам они были неинтересны, поэтому мы убедили Кевина остаться и вернуться вместе с нами. Не каждый бы на такое согласился. Так что у меня просто язык не поворачивается говорить о Кевине что-то плохое.

– Как близко все было этой зимой с ЦСКА?

– ЦСКА вел несколько защитников. Приоритетным вариантом Кевин, очевидно, не был. Мы обсуждали цифры, но в ЦСКА предпочли Рейса.

– И по-твоему, ошиблись?

– Моя точка зрения: Кевин сильнее не просто всех защитников ЦСКА, а вообще почти всех защитников в лиге. Мог бы играть в старте и в ЦСКА, в их схеме с двумя центральными защитниками.

  • 26-летний Андраде в минувшем сезоне провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил 3,5 миллиона евро за трансфер колумбийца, а зарплата игрока составит 1,2 млн евро в год вместе с бонусами. Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2031 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Локомотив Спартак ЦСКА Андраде Кевин
Комментарии (7)
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Спартач80
1781521341
Как много разговоров про этот хлам...
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Бумбраш
1781523372
Армяшка балобол,впрочем как и 90% этих шашлычников....все хотели андраду,но андрада ушла к зинаиде...вот такая футбольная лавстори)))
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rash1959
1781527472
"«Спартак», думаю, присматривался" - всё статья удалась... так ведь, на бомбе?
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алдан2014
1781527624
До кучи Спартак и ЦСКА собрал. Смешно такое читать
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Император Бомжей
1781529201
В Цска бы играл в основе, Спартак еще как он думает присматривался, еще Локомотив, возможно и Сити, а также Бавария!))) А вообще вы этого армяшку отвлекли от мангала и коньяка..)))
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...уефан
1781529281
...не дочитал этот бред, тормознулся на "Спартак, наверное, присматривался"...
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