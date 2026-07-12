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Геркус призвал Тюкавина уйти в «Зенит»

Сегодня, 13:51
8

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину следует уйти в «Зенит».

«Зенит» все делает правильно. Он идет за лучшим русским нападающим. Питерский клуб ставит «Динамо» в очень сложную ситуацию.

Если москвичи оставляют футболиста, то понятно, что Тюкавин будет рассчитывать хотя бы на борьбу за трофей. Также должен быть пересмотрен контракт нападающего в пользу тех условий, которые мог ему дать «Зенит».

Питерцы, даже не покупая игрока, ставят «Динамо» в неудобную позицию. Абсолютно нормальное действие от чемпиона.

Сможет ли «Динамо» бороться за трофей? Это вопрос. Последние 50 лет не получалось. Я бы на месте Тюкавина перешел в «Зенит». Может, Костя предан лишь одному клубу – и он будет как Тотти», – сказал Геркус.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Геркус Илья
Комментарии (8)
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1783853758
Скорее всего, Костя предан здравому смыслу, и не хочет деградировать в Зените.
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evgevg13
1783854218
Какую болотные развили политагитацию. Подключили всех кого только возможно.
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Давид59
1783855191
Что-то очень сумбурно выразился. Предлагает Динамо доплатить Косте неустойку за неуход в Зенит. Одно непонятно, о чём сейчас можно говорить. Тюкавин уже всё подписал.
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andrei-sarap-yandex
1783858790
как ШУНИН был легендой когда играл за ДИНАМО.выгнали как собаку и СТАЛ НИКЕМ И НИКАК....на первом месте СЕМЬЯ и ФИНАНСЫ...остальное ЛИРИКА
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Красногвардейчик
1783859344
Нахрена карьеру губить? лучше в Европу
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