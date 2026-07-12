Геркус призвал Тюкавина уйти в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину следует уйти в «Зенит».

«Зенит» все делает правильно. Он идет за лучшим русским нападающим. Питерский клуб ставит «Динамо» в очень сложную ситуацию.

Если москвичи оставляют футболиста, то понятно, что Тюкавин будет рассчитывать хотя бы на борьбу за трофей. Также должен быть пересмотрен контракт нападающего в пользу тех условий, которые мог ему дать «Зенит».

Питерцы, даже не покупая игрока, ставят «Динамо» в неудобную позицию. Абсолютно нормальное действие от чемпиона.

Сможет ли «Динамо» бороться за трофей? Это вопрос. Последние 50 лет не получалось. Я бы на месте Тюкавина перешел в «Зенит». Может, Костя предан лишь одному клубу – и он будет как Тотти», – сказал Геркус.