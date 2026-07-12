Геркус призвал Тюкавина уйти в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину следует уйти в «Зенит».
«Зенит» все делает правильно. Он идет за лучшим русским нападающим. Питерский клуб ставит «Динамо» в очень сложную ситуацию.
Если москвичи оставляют футболиста, то понятно, что Тюкавин будет рассчитывать хотя бы на борьбу за трофей. Также должен быть пересмотрен контракт нападающего в пользу тех условий, которые мог ему дать «Зенит».
Питерцы, даже не покупая игрока, ставят «Динамо» в неудобную позицию. Абсолютно нормальное действие от чемпиона.
Сможет ли «Динамо» бороться за трофей? Это вопрос. Последние 50 лет не получалось. Я бы на месте Тюкавина перешел в «Зенит». Может, Костя предан лишь одному клубу – и он будет как Тотти», – сказал Геркус.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- По разным данным, петербургский клуб предлагал за нападающего от 25 до 30 миллионов евро.