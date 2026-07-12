«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником

В агентстве 10 Management Sports, представляющем интересы защитника «Крыльев Советов» Гонсало Рекены, высказались о будущем игрока.

Там подтвердили, что футболист в ближайшее время покинет клуб РПЛ.

«Да, действительно, Гонсало в ближайшее время отправится в Аргентину», – сообщили в агентстве.

Сообщалось, что футболист перейдет в «Тигре».