«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником

В агентстве 10 Management Sports, представляющем интересы защитника «Крыльев Советов» Гонсало Рекены, высказались о будущем игрока.
Там подтвердили, что футболист в ближайшее время покинет клуб РПЛ.
«Да, действительно, Гонсало в ближайшее время отправится в Аргентину», – сообщили в агентстве.
Сообщалось, что футболист перейдет в «Тигре».
- 23-летний Рекена перешел в самарский клуб в феврале и провел за него 3 матча.
- «Крылья Советов» брали игрока в аренду у «Институто» до 31 декабря 2026 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»