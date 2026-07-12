«Спартак» отправил игрока в «Текстильщик»

21-летний защитник Егор Гузиев стал игроком «Текстильщика».
Он арендован у «Спартака», но срок соглашения не сообщается.
- Гузиев прошeл через академии «Краснодара» и «Чертаново». Егор провeл 6 матчей за основную команду красно-белых в РПЛ и FONBET Кубке России.
- Защитник также выступал за «Спартак-2» во Второй лиге. На правах аренды в раменском «Сатурне» он сыграл 12 матчей, отметился 3 голами и 1 голевой передачей.
- В прошлом сезоне Гузиев защищал цвета песчанокопской «Чайки» в Первой лиге, где также провeл 12 матчей.
Источник: телеграм-канал «Текстильщика»