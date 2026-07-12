Реакция агента Головина на новость о «Спартаке»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на якобы предложение игрока «Спартаку».
«Головина предложили подписать «Спартаку»? Фейки даже не хочется комментировать. Александр сейчас на сборах с клубом и готовится к следующему сезону. История про «Спартак» абсолютно неправдоподобная», – сказал Клюев.
- Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
- 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
Источник: Sport24