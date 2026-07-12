Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд подвел итоги выступления на ЧМ-2026 для своей страны.

В 1/4 финала скандинавы проиграли Англии со счетом 1:2.

«Это было моей целью уже давно. Думаю, после этого турнира мы, так сказать, вывели Норвегию на мировую арену. Теперь нужно сохранять этот уровень. Я невероятно горд.

Мы доказали, что способны обыграть одну из величайших сборных мира – Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили ее серьезно побороться. Возможно, все могло сложиться иначе.

Впереди у нас еще чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас фантастическое поколение», – сказал Холанд.

25-летний форвард сыграл на ЧМ-2026 в 5 матчах, забил 7 голов, сделал 1 ассист.

Норвегия показала свой лучший результат в истории на чемпионатах мира.

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