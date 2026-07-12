ЦСКА заинтересовался бразильским защитником

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Тигрес УАНЛ» Хоакиму.

Красно-синие предлагают за бразильца 4 миллиона евро. При этом мексиканский клуб хочет получить за футболиста около 7 миллионов.

«Основная задача вероятного трансфера – усилить конкуренцию на позиции центрального защитника (хотя Хоаким может сыграть и справа)», – написал источник.