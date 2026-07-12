Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»

Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»

Сегодня, 19:38
3

Контракт полузащитника Кирилла Кравцова с «Сочи» истек.

Сейчас футболист тренируется индивидуально, при этом продолжает проживать в квартире, которая была ему арендована сочинским клубом.

Вероятность перехода хавбека в «Локомотив» все еще высока. Игрок пока «поставил на стоп» европейские варианты и ждет окончательного предложения от москвичей.

Со стороны московского клуба с игроком общаются сразу три человека (Балашов, Кузьмин и Ротенберг) и от каждого из них, в некоторых моментах, поступают разные вводные. Это главная проблема в переговорах.

Сообщалось, что Кравцов является свободным агентом для европейских клубов, а для перехода внутри России его контракт предусматривает компенсацию за трансфер из «Зенита» и выплату зарплаты за три года. «Кадис» предлагал россиянину контракт на 3 года.

  • 24-летний Кравцов в этом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
  • Кравцов провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.

Еще по теме:
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
Гурцкая оценил шансы на переход Батракова в «ПСЖ» 1
Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ» 3
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Локомотив Зенит Кадис Кравцов Кирилл
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1783876138
)Долго думать- нескоро покакать..) На свете много "мудрецов",среди них- Кирилл Кравцов. Адаптация.)
Ответить
FCSpartakM
1783878052
лебедь, рак и щука
Ответить
Willow
1783878220
Вот оно, типичное бремя лимитчика... Зарабатывать в РПЛ или играть в Европе, что же выберет дитя агентов и лимита???
Ответить
Главные новости
«Зенит» может перехватить у «Спартака» вратаря «Сочи»
20:42
2
Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»
19:47
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
19:38
3
ФотоЦСКА заинтересовался бразильским защитником
19:29
5
Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд
18:59
5
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
5
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Все новости
Все новости
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
20:00
Фото«Ахмат» подписал вратаря, забившего гол со своей половины поля
19:13
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
18:48
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Гурцкая оценил шансы на переход Батракова в «ПСЖ»
17:20
1
Только один клуб РПЛ в состоянии побороться за Головина
16:53
3
Шнякин прокомментировал возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:39
2
Трезеге включил Сафонова в топ-3 вратарей мира
15:48
Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»
14:59
3
Реакция агента Головина на новость о «Спартаке»
14:45
2
Головин может вернуться в Москву, но не в ЦСКА
14:10
5
Геркус призвал Тюкавина уйти в «Зенит»
13:51
8
Фото«Спартак» отправил игрока в «Текстильщик»
13:15
3
«Спартак» может продать Пруцева в ФНЛ
12:46
10
Реакция Мусаева на трансфер Оздоева в «Краснодар»
11:52
3
«Спартак» провалил переговоры по игроку ЦСКА
11:27
16
Мостовой вынес вердикт «Краснодару» и Мусаеву
11:13
3
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
10:49
1
«Гавр» близок к трансферу экс-игрока «Зенита» и «Динамо»
10:43
3
Агент честно ответил, сколько стоит Тюкавин
10:19
11
Фото«Текстильщик» назначил тренера с опытом РПЛ
00:58
2
Генич отреагировал на «высер» блогера Мэддисона
00:45
24
Назван самый футбольный город России
00:10
3
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»
Вчера, 23:46
9
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в южном дерби
Вчера, 23:33
Джикия: «С еврокубками я попрощался»
Вчера, 23:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+