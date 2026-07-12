Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»

Контракт полузащитника Кирилла Кравцова с «Сочи» истек.
Сейчас футболист тренируется индивидуально, при этом продолжает проживать в квартире, которая была ему арендована сочинским клубом.
Вероятность перехода хавбека в «Локомотив» все еще высока. Игрок пока «поставил на стоп» европейские варианты и ждет окончательного предложения от москвичей.
Со стороны московского клуба с игроком общаются сразу три человека (Балашов, Кузьмин и Ротенберг) и от каждого из них, в некоторых моментах, поступают разные вводные. Это главная проблема в переговорах.
Сообщалось, что Кравцов является свободным агентом для европейских клубов, а для перехода внутри России его контракт предусматривает компенсацию за трансфер из «Зенита» и выплату зарплаты за три года. «Кадис» предлагал россиянину контракт на 3 года.
- 24-летний Кравцов в этом сезоне провел 20 матчей за «Сочи», забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
- Кравцов провел 2 матча за сборную России против олимпийской сборной Египта.