Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»

Контракт полузащитника Кирилла Кравцова с «Сочи» истек.

Сейчас футболист тренируется индивидуально, при этом продолжает проживать в квартире, которая была ему арендована сочинским клубом.

Вероятность перехода хавбека в «Локомотив» все еще высока. Игрок пока «поставил на стоп» европейские варианты и ждет окончательного предложения от москвичей.

Со стороны московского клуба с игроком общаются сразу три человека (Балашов, Кузьмин и Ротенберг) и от каждого из них, в некоторых моментах, поступают разные вводные. Это главная проблема в переговорах.

Сообщалось, что Кравцов является свободным агентом для европейских клубов, а для перехода внутри России его контракт предусматривает компенсацию за трансфер из «Зенита» и выплату зарплаты за три года. «Кадис» предлагал россиянину контракт на 3 года.