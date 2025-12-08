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Испания. Сегунда
Команды
Кадис
€ 21 млн
Кадис
Кадис
Испания. Сегунда
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Сайт:
http://www.cadizcf.com/
Тренер:
Иманоль Идьякес
Состав
Статистика
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Расписание
Таблица
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Видео
«Кадис» из Сегунды опубликовал забавный тикток с Хасбиком, упомянув «Реал»
2025.05.08 13:26
Российский форвард отметился 5-м результативным действием в Сегунде
2025.05.05 08:38
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
2024.05.22 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
2024.05.20 11:43
Трансляция
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
2024.05.15 10:35
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
2024.05.15 09:37
Трансляция
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 10:35
Примера. «Реал» разгромил «Кадис» и может сегодня стать чемпионом Испании
2024.05.04 19:11
2
Трансляция
«Реал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024
2024.05.04 10:47
«Реал» – «Кадис»: прогноз на матч 34 тура испанская Ла Лига, 4 мая
2024.05.04 10:00
Анчелотти назвал дату возвращения Куртуа на поле
2024.05.03 15:54
1
Бывший советник Федуна назвал команду, которую достоин тренировать Абаскаль
2024.04.21 17:20
2
Трансляция
«Жирона» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
2024.04.20 15:08
Примера. Гол Феликса «ножницами» принес «Барселоне» победу над «Кадисом» (1:0)
2024.04.13 23:58
Трансляция
«Кадис» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
2024.04.13 19:10
«Кадис» – «Барселона»: прогноз на матч 31 тура испанской Ла Лиги,13 апреля
2024.04.13 09:58
Трансляция
«Кадис» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
2024.03.29 09:26
Захарян прокомментировал дебютный гол в составе «Сосьедада»
2024.03.16 15:43
1
Тренер «Сосьедада» прокомментировал дебютный гол Захаряна
2024.03.16 12:12
Представитель Захаряна отреагировал на дебютный гол Арсена за «Сосьедад»
2024.03.16 08:56
Захарян забил дебютный гол за «Сосьедад»
2024.03.16 00:39
19
Трансляция
«Реал Сосьедад» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
2024.03.15 18:56
«Реал Сосьедад» – «Кадис»: прогноз на матч 29 тура чемпионата Испании 15 марта
2024.03.15 10:16
Примера. «Кадис» победил «Атлетико» и прервал длительную безвыигрышную серию
2024.03.09 20:12
1
Трансляция
«Кадис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024
2024.03.09 11:27
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