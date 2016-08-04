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    Иманоль Идьякес

    Тренер
    Имя Иманоль
    Фамилия Идьякес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АЕК 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.07.2016 АЕК 1 : 1 Спартак
    04.08.2016 Спартак 0 : 1 АЕК
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