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  • Главный тренер АЕКа: «Спартак» – одна из сильнейших команд в Европе»

Главный тренер АЕКа: «Спартак» – одна из сильнейших команд в Европе»

3 августа 2016, 19:38
12

Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» назвал москвичей одним из сильнейших клубов в Европе. Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Завтрашний матч для нас – большое испытание. Мы знаем, где находимся и кто наш соперник. «Спартак» – самая сложная команда, которая могла выпасть нам при жеребьевке. Все игроки в этом клубе очень опасны – мы увидели это в первом матче. В Ларнаке нам немного помогла жара и сильная влажность, а в Москве, возможно, будут дожди и скользкое поле. Нам будет очень трудно, но мы приложим все усилия, чтобы победить и выйти в следующий раунд, пусть «Спартак» и является одной из сильнейших команд в Европе», – сказал Идьякес.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак АЕК Идьякес Иманоль
Комментарии (12)
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Aleron
1470242603
Давно не слышал настолько бредовой лести.
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acer2003
1470242725
Подлизал,так подлизал ))
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Apachi Bur
1470242739
Что что ???
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alexidj
1470242845
давай давай говори это вечно))ыы
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isbagty
1470244643
Реал, Барселона, Спартак, ПСЖ
Ответить
alp
1470245489
Отличная трава на Кипре!!!
Ответить
Тренер Зенита
1470247374
Я как тренер Зенита абсолютно согласен с тренером АЕКа. Спартак самая популярная команда восточной Европы. У Спартака больше титулов чем у зени и цыски вместе взятых. Моему мешку голубому ещё очень далеко до Спартака.
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compka
1470259911
название клуба до сих пор наводит страх
Ответить
alex-76
1470291332
Это он не подумавши сказал.......
Ответить
Berdchanin
1470315751
Ой , а пиара то столько . Сегодня Спартак вылетит.
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