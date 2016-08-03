Главный тренер АЕКа: «Спартак» – одна из сильнейших команд в Европе»

Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» назвал москвичей одним из сильнейших клубов в Европе. Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Завтрашний матч для нас – большое испытание. Мы знаем, где находимся и кто наш соперник. «Спартак» – самая сложная команда, которая могла выпасть нам при жеребьевке. Все игроки в этом клубе очень опасны – мы увидели это в первом матче. В Ларнаке нам немного помогла жара и сильная влажность, а в Москве, возможно, будут дожди и скользкое поле. Нам будет очень трудно, но мы приложим все усилия, чтобы победить и выйти в следующий раунд, пусть «Спартак» и является одной из сильнейших команд в Европе», – сказал Идьякес.