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Александер Харкам
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Спартак - АЕК

04.08.2016, Четверг, 19:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Спартак - АЕК
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 18:00 АЕК 1:1 Спартак
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 5 августа 2016, 17:53

    ДЕБИЛЫ!!!

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    Рейтинг: +10

    technic737 5 августа 2016, 11:01

    уроды

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    Рейтинг: +30

    el-fuego 5 августа 2016, 09:04

    Мудачки...

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 5 августа 2016, 03:27

    ставка прошла епти

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 5 августа 2016, 00:59

    мухаха ,всплакнул даж)

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    Рейтинг: +51

    Ximerych 4 августа 2016, 23:42

    ДАВАЙ ДОСВИДАНЬЯ )))))))))))))

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    Рейтинг: +256

    477 4 августа 2016, 22:11

    Жаль Дмитрия но виноват не он один а команда в первую очередь!Просто возрастные игроки

    Жаль Спартак и ДИМУ но виноваты сами . нет понимания в команде .


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    Рейтинг: +796

    Бестолковый 4 августа 2016, 21:26

    Коли для них удобней играть с клубами типа тульский Арсенал, значит это уровень ФНЛ. Что ЦСКА, что Спартак - это позор в еврокубках. Думаю Спартаку в этом сезоне стоит побороться за место в ФНЛ.

    -2
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    Рейтинг: +165

    ElninoO 4 августа 2016, 21:24

    Что за Киприоты -то такие заговорённые, каторый год подряд с ними Адские проблемы..

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    Рейтинг: +256

    477 4 августа 2016, 21:24

    как получилось пацаны? своих смотрел

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    Рейтинг: +796

    Бестолковый > 477 4 августа 2016, 21:40

    Получилось так, что в концовке игры Спартак так и не понял что им делать. Толи идти забивать, толи сохранить ничейный счет. Аленичев так искусстно загибал пальцы, что всех ввел в транс. В течение которого киприот спокойно закатил круглый в ворота.

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