Спартак - АЕК

ДЕБИЛЫ!!!
|Квалификация, 3 раунд
первый матч
|28 июля, четверг
|18:00
|АЕК
|1:1
|Спартак
ДЕБИЛЫ!!!
уроды
Мудачки...
ставка прошла епти
Жаль Дмитрия но виноват не он один а команда в первую очередь!Просто возрастные игроки
Жаль Спартак и ДИМУ но виноваты сами . нет понимания в команде .
Коли для них удобней играть с клубами типа тульский Арсенал, значит это уровень ФНЛ. Что ЦСКА, что Спартак - это позор в еврокубках. Думаю Спартаку в этом сезоне стоит побороться за место в ФНЛ.
как получилось пацаны? своих смотрел