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Парагвай. Примера
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Либертад
Лоренцо Мельгарехо
€ 275 тыс
Лоренцо Мельгарехо
Либертад
10 августа 1990 (36), Лома Гранде
#10 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Парагвай
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Публикации
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Экс-спартаковцы Роша и Мельгарехо забили в один день на Кубке Либертадорес
2022.05.27 07:41
4
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Видео
«Спартак» объявил об уходе Мельгарехо и Шюррле
2020.07.01 17:46
10
Вагнер Лав сможет играть за ЦСКА только со следующего сезона
2020.06.08 11:41
6
Goal: Мельгарехо вернулся в Парагвай для поиска новой команды
2020.06.06 11:20
11
Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»
2020.05.14 13:41
2
Агент подтвердил, что Мельгарехо ведет переговоры с другими клубами
2020.05.09 09:54
3
Мельгарехо: «Вероятнее всего, покину «Спартак»
2020.05.08 22:52
6
Джикия – об уходе Мельгарехо и Шюррле из «Спартака»: «Это будет большой потерей»
2020.04.21 01:00
9
Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе из «Спартака»
2020.04.17 16:48
2
«Мутко против»: Шюррле и Мельгарехо покинут «Спартак»
2020.04.17 12:37
14
Мельгарехо рассказал парагвайскому изданию, что в России за несоблюдение карантина сажают в тюрьму на пять лет
2020.03.22 16:16
26
Агент Мельгарехо: «В феврале обсудим с Цорном новый контракт»
2020.01.27 07:53
1
Агент Мельгарехо: «Спартак» еще не предлагал Лоренцо новый контракт»
2020.01.08 17:52
8
Мельгарехо: «Обсудим со «Спартаком» продление контракта, когда я вернусь в расположение клуба»
2020.01.08 10:36
8
Тиль, Мельгарехо, Мирзов – в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»; Песьяков, Попов, Ионов сыграют у южан
2019.12.08 17:56
32
Журналист Алланазаров: «Джано и Мельгарехо в качестве штрафа оплатят командный ужин «Спартака» с семьями»
2019.12.07 13:15
18
Журналист Карпов: «Спартак» предложит новый контракт Мельгарехо
2019.12.06 14:52
9
Видео
Тиль: «Джано и Мельгарехо в раздевалке извинились, и инцидент был исчерпан»
2019.12.05 14:41
3
Видео
Sport24: «Спартак» оштрафовал Джано и Мельгарехо за стычку в матче с «Зенитом»
2019.12.02 21:46
30
Видео
В матче с «Зенитом» между Джано и Мельгарехо произошел конфликт
2019.12.02 08:54
40
Мельгарехо – лучший бомбардир «Спартака» среди нынешних игроков клуба; Ларссон на этой неделе вышел на третье место
2019.11.02 13:56
12
Мельгарехо впервые с марта 2019 года вызван в сборную Парагвая
2019.11.02 10:37
Мельгарехо: «Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание»
2019.10.30 10:22
7
Мурило, Ал. Миранчук, Эдер сыграют против «Спартака»; Тедеско выпустил Кутепова, Мельгарехо, Умярова
2019.10.27 15:40
46
Тедеско выпустил в основе на матч с «Рубином» Кутепова, Мельгарехо, Умярова; Денисов, Зуев, Могилевец сыграют у гостей
2019.10.19 15:25
25
Видео
Мельгарехо забил первый гол в сезоне. Он едва не покинул «Спартак» в последний день трансферного окна
2019.09.29 18:58
4
Кутепов, Мельгарехо, Понсе – в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Малых, Аюпов, Мишкич сыграют у гостей
2019.09.29 15:35
13
1
2
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