7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году

Болельщики «Спартака» подсчитали, сколько бывших игроков команды стали победителями тех или иных турниров в 2025 году.

1. Айртон («Фламенго») – Кубка Либертадорес, чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Кариока.

2. Гус Тил (ПСВ) – чемпионат и Суперкубок Нидерландов.

3. Джордан Ларссон («Копенгаген») – чемпионат и Кубок Дании.

4. Остон Урунов («Персеполис») – Кубок наций КАФА со сборной Узбекистана.

5. Лоренцо Мельгарехо («Либертад») – апертура Парагвая.

6. Виллиан Жозе («Баия») – Кубок Нордесте.

7. Педро Роша («Коритиба») – лучший бомбардир бразильской Серии В.