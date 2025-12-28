Введите ваш ник на сайте
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году

Вчера, 12:15
18

Болельщики «Спартака» подсчитали, сколько бывших игроков команды стали победителями тех или иных турниров в 2025 году.

1. Айртон («Фламенго») – Кубка Либертадорес, чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Кариока.

2. Гус Тил (ПСВ) – чемпионат и Суперкубок Нидерландов.

3. Джордан Ларссон («Копенгаген») – чемпионат и Кубок Дании.

4. Остон Урунов («Персеполис») – Кубок наций КАФА со сборной Узбекистана.

5. Лоренцо Мельгарехо («Либертад») – апертура Парагвая.

6. Виллиан Жозе («Баия») – Кубок Нордесте.

7. Педро Роша («Коритиба») – лучший бомбардир бразильской Серии В.

Источник: телеграм-канал «Принял. Отдал»
Россия. Премьер-лига Баия Либертад Персеполис Копенгаген ПСВ Фламенго Спартак Мельгарехо Лоренцо Виллиан Жозе Тил Гус Роша Педро Айртон Ларссон Джордан Урунов Остон
Foxitkuban
1766917709
А это только в Спартаке игроки "не очень", или "деревяхи", а до Спартака и после него - добротные футболисты! Сильные, стабильные, выигрывающие... Ну, прям чудо-чудное.
Ответить
Desma
1766917805
Лоренцо Мельгарехо («Либертад») – апертура Парагвая В прямом переводе апертура означает ОТВЕРСТИЕ. На футбольном языке парагвайцев это первый дивизион, по типу нашего ФНЛ.
Ответить
Play
1766919185
Кузница кадров
Ответить
Виктор Урал09
1766998142
Гус, Жозе особенно видимо внесли свой вклад в эти титулы! Шутка-юмора,самому смешно, каких игроков мы просрали!
Ответить
