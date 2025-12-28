7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году

Болельщики «Спартака» подсчитали, сколько бывших игроков команды стали победителями тех или иных турниров в 2025 году.
1. Айртон («Фламенго») – Кубка Либертадорес, чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Кариока.
2. Гус Тил (ПСВ) – чемпионат и Суперкубок Нидерландов.
3. Джордан Ларссон («Копенгаген») – чемпионат и Кубок Дании.
4. Остон Урунов («Персеполис») – Кубок наций КАФА со сборной Узбекистана.
5. Лоренцо Мельгарехо («Либертад») – апертура Парагвая.
6. Виллиан Жозе («Баия») – Кубок Нордесте.
7. Педро Роша («Коритиба») – лучший бомбардир бразильской Серии В.
Источник: телеграм-канал «Принял. Отдал»