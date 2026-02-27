«Локомотив» отправил нападающего в аренду в клуб из Беларуси

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский перешел на правах аренды в «Неман».

«В составе новой команды форвард будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до 10 декабря 2026 года.

Радиковский находится в системе «Локомотива» с 2022 года. В активе нападающего две игры и один гол за основу «железнодорожников».

Желаем Дмитрию удачи в составе «Немана», отсутствия травм и получения желаемого количества игровой практики», – говорится в сообщении на официальном сайте «Локомотива».

«Радиковский хорошо знаком белорусским болельщикам. В первой половине сезона-2024 на правах аренды выступал за дзержинский «Арсенал». На его счету 6 (5+1) очков по системе в 14 матчах Высшей лиги.

В минувшем году нападающий также провел в аренде – на сей раз в «Витебске» и провeл 23 поединка в Высшей лиге. В них отличился 6 раз и отдал 4 ассиста. Также на счету Радиковского 5 матчей в Кубке Беларуси в составе северян. Добро пожаловать в «Неман», Дмитрий!» – говорится в сообщении «Немана».