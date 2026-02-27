Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»

Голкипер «Балтики» Максим Бориско рассказал, мог ли он перейти в «Спартак» этой зимой.

– Какая у тебя мечта?

– Одной цели – сборной – я уже достиг. Хочется сыграть за нее на чемпионате Европы или мира. Топ-клуб… Ну, так нельзя говорить.

– Почему? «Спартак» же за тобой и этой зимой приходил?

– Это больше слухи. До цифр не дошло. Да и нужно думать о Европе.

Пример Сафонова в этом плане очень хорош: Матвей из «Краснодара» перешел в действительно топ-клуб мира. Так что цели нужно ставить глобальные.