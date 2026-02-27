Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»

Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»

Сегодня, 01:07
1

Голкипер «Балтики» Максим Бориско рассказал, мог ли он перейти в «Спартак» этой зимой.

– Какая у тебя мечта?

– Одной цели – сборной – я уже достиг. Хочется сыграть за нее на чемпионате Европы или мира. Топ-клуб… Ну, так нельзя говорить.

– Почему? «Спартак» же за тобой и этой зимой приходил?

Это больше слухи. До цифр не дошло. Да и нужно думать о Европе.

Пример Сафонова в этом плане очень хорош: Матвей из «Краснодара» перешел в действительно топ-клуб мира. Так что цели нужно ставить глобальные.

  • 26-летний Бориско – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он провел 18 матчей за «Балтику» и пропустил 7 голов.
  • Рыночная стоимость вратаря – 1,8 миллиона евро.

Еще по теме:
Символическая сборная из сорвавшихся зимних трансферов РПЛ
В «Балтике» считают, что у них играет потенциально легендарный вратарь
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Бориско Максим
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СПОРТ 21 века
1772146334
Этим парнем Комо интересовался. Почему об этом нигде нет информации? Или журналисты не считают Комо топ-клубом? А если он выиграет Кубок Италии, а в следующем сезоне чемпионат Италии, то что они скажут?! Ну а если уж разбирать интервью, то, судя по всему, Бориско в России хочет играть только за Балтику. Если и будет уходить из Балтики, то только за границу. Очень интересное решение. Парень хочет пойти по стопам Матвея Сафонова. Сафонов, кроме Краснодара, нигде не играл и был предан только своему клубу. Редкие истории для сегодняшнего времени...
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
9 российским арбитрам грозит тюрьма, ограничение в «Зените», кто выгнал Карпина из «Динамо» и другие новости
02:00
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
01:40
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
01:26
«Манчестер Юнайтед» рассматривает тренера Роналду
01:19
Талалаев раскрыл, чем мотивировал футболистов «Балтики» в матче со «Спартаком»: «Сработало? Еще как»
00:47
Кафанов оригинально объяснил успехи Сафонова и Хайкина в Лиге чемпионов
00:34
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»
00:17
1
Семак назвал самое запоминающееся событие в современной истории российского футбола
Вчера, 23:42
Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально»
Вчера, 23:25
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Балтики» Бориско прокомментировал интерес со стороны «Спартака»
01:07
1
Талалаев раскрыл, чем мотивировал футболистов «Балтики» в матче со «Спартаком»: «Сработало? Еще как»
00:47
«Парадоксальная ситуация»: экс-вратарь сборной России продавал вещи из личной коллекции на «Авито»
00:17
Семак назвал самое запоминающееся событие в современной истории российского футбола
Вчера, 23:42
Челестини впечатлен игрой «Спартака» в дерби: «Они не сломались – это ненормально»
Вчера, 23:25
1
Только один клуб РПЛ попал в топ-25 самых доходных в Европе за 2025-й год
Вчера, 23:13
2
Газзаев раскритиковал «Спартак»: «Ну что это такое?»
Вчера, 22:53
2
Прогноз Бубнова на топ-3 РПЛ по итогам сезона
Вчера, 22:49
Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Балтика»
Вчера, 22:40
1
РПЛ – шестая лига Европы по доходам в 2024 году
Вчера, 22:16
2
Геркус – о потенциальном новичке ЦСКА: «В РПЛ не было игроков такого калибра»
Вчера, 21:57
2
В РФС отреагировали на возбуждение дел в отношении 9 футбольных судей
Вчера, 21:45
1
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
Вчера, 21:21
1
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
Вчера, 21:00
12
Челестини: «Команды Гвардиолы и Флика меня профессионально не «вставляют»
Вчера, 20:50
1
Хлусевич раскрыл, кто убедил его перейти в «Ахмат»
Вчера, 20:30
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
Вчера, 20:16
7
Мусаев – о новичке «Краснодара»: «Он может закрыть три позиции»
Вчера, 19:46
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
Вчера, 19:34
10
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
Вчера, 19:12
3
Орлов определил безнадежную команду в РПЛ
Вчера, 18:35
Бубнов дал инсайд по будущему Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 18:01
5
Смородская – о словах Семака: «Я в шоке, честно говоря»
Вчера, 17:52
16
У Глушакова есть вопросы к руководству «Спартака»: «Пусть раскроют карты»
Вчера, 17:42
6
Мусаев высказался о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
Вчера, 17:31
1
Семака обвинили в оскорблении футболиста «Зенита»: «Выставил папуасом»
Вчера, 17:11
15
Автор 2 голов в сезоне ЛЧ отказал «Ахмату»
Вчера, 16:26
1
Семин высказался о матче «Зенит» – «Балтика»
Вчера, 16:16
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 