Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский оценил вратаря «Балтики» Максима Бориско.

Он назвал его лучшим в РПЛ после Игоря Акинфеева из ЦСКА.

«Бориско – лучший вратарь РПЛ после Акинфеева. Не удивлюсь, если уже скоро мы увидим его в топ-клубе. Он очень стабилен, много раз выручал «Балтику», помогал команде в тяжeлые моменты.

У них сейчас в целом вся команда выглядит очень впечатляюще. По цифрам и статистике Максим соответствует уровню РПЛ и заметно выделяется», – сказал Березовский.