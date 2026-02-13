Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский оценил вратаря «Балтики» Максима Бориско.
Он назвал его лучшим в РПЛ после Игоря Акинфеева из ЦСКА.
«Бориско – лучший вратарь РПЛ после Акинфеева. Не удивлюсь, если уже скоро мы увидим его в топ-клубе. Он очень стабилен, много раз выручал «Балтику», помогал команде в тяжeлые моменты.
У них сейчас в целом вся команда выглядит очень впечатляюще. По цифрам и статистике Максим соответствует уровню РПЛ и заметно выделяется», – сказал Березовский.
- 25-летний Бориско в этом сезоне провел за «Балтику» 18 матчей, пропустил 7 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- 39-летний Акинфеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 16 встречах, пропустил 15 мячей, сыграл на ноль в 4 встречах.
Источник: Legalbet