Чемпион России-2018 оформил дубль в чемпионате Кыргызстана

Новичок высшего дивизиона чемпионата Кыргызстана «Токтогул» победил в 1-м туре сезона «Илбирс». Счет 3:2.
«Токтогул» проигрывал 0:1 по итогам первого тайма, но затем на 49-й минуте забил свой первый гол в высшей лиге. Его автором стал грузинский защитник Соломон Кверквелия. Затем он забил и второй гол, оформив дубль. Оба мяча случились после угловых.
- В высшем дивизионе чемпионата России Кверквелия выступал за «Рубин» и «Локомотив». За москвичей в 2017-2020 годах футболист провел в РПЛ 68 матчей, забил три гола.
- В 2018 году Кверквелия вместе с «Локомотивом» стал чемпионом России. Дважды с командой он брал Кубок России.
- Дважды, в 2014 и 2017 годах Соломон признавался игроком год в Грузии.
Источник: «Бомбардир»