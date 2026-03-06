Чемпион России-2018 оформил дубль в чемпионате Кыргызстана

Новичок высшего дивизиона чемпионата Кыргызстана «Токтогул» победил в 1-м туре сезона «Илбирс». Счет 3:2.

«Токтогул» проигрывал 0:1 по итогам первого тайма, но затем на 49-й минуте забил свой первый гол в высшей лиге. Его автором стал грузинский защитник Соломон Кверквелия. Затем он забил и второй гол, оформив дубль. Оба мяча случились после угловых.