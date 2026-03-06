Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назначения судей на 20-й тур РПЛ

6 марта, 12:14
1

РФС опубликовал назначения арбитров на 20-й тур РПЛ.

7 марта (суббота)

«Ростов»«Балтика»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Иванов.

«Пари НН»«Сочи»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Французов.

8 марта (воскресенье)

«Оренбург»«Зенит»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов»«Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин»«Краснодар»: судья – Сергей Карасeв

Помощники судьи – Алексей Лунeв, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Эдуард Малый.

9 марта (понедельник)

«Локомотив»«Ахмат»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак»«Акрон»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

Еще по теме:
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Балтика Пари НН Сочи Оренбург Зенит Крылья Советов Динамо Мх Рубин Краснодар ЦСКА Динамо Локомотив Ахмат Спартак Акрон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1772790927
Балтике 3,14здец
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
20
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
1
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 