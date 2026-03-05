Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский рассказал о несостоявшемся переходе в киевское «Динамо».
«Когда мы вылетели в ФНЛ с «Крыльями» [в 2020 году], тогда я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в РПЛ. Агент начал искать, а я спокойно тренировался, готовился к сезону.
Потом обновилась команда, пришeл Игорь Витальевич [Осинькин]. В этот момент со мной связалось киевское «Динамо». Они тогда играли в Лиге чемпионов.
И всe, когда узнавали об этом, говорили – это Лига чемпионов, топ. Но я сразу сказал – наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел», – заявил Зиньковский.
- Антон – воспитанник академии «Чертаново».
- Права на него до лета 2027 года принадлежат «Спартаку».
- В этом сезоне Зиньковский забил 4 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»