  • Главная
  • Новости
  Зиньковский сделал выбор между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Зиньковский сделал выбор между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

5 марта, 16:12
3

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский ответил, какому клубу отдает свое сердце.

«Спартак» и «Крылья Советов» – два самых больших клуба в моей карьере.

«Крылья» дали мне дорогу в Премьер-лиге. Это большая часть моей карьеры, поэтому первая половина сердца уходит туда.

А вторая, конечно, «Спартаку». Примерно равное количество по времени я провел и там и там. Фанаты обеих команд были офигительные!» – сказал Зиньковский.

  • Антон – воспитанник академии «Чертаново».
  • Права на него до лета 2027 года принадлежат «Спартаку».
  • В этом сезоне Зиньковский забил 4 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Крылья Советов Зиньковский Антон
Цугундeр
1772716714
)) Но.. "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!")
Ответить
Persona_non_Grata
1772718441
Короче, так витязь и остался на распутье!))...
Ответить
ВасяК
1772725133
Такие были большие на тебя надежды!!!
Ответить
