Зиньковский сделал выбор между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский ответил, какому клубу отдает свое сердце.

«Спартак» и «Крылья Советов» – два самых больших клуба в моей карьере.

«Крылья» дали мне дорогу в Премьер-лиге. Это большая часть моей карьеры, поэтому первая половина сердца уходит туда.

А вторая, конечно, «Спартаку». Примерно равное количество по времени я провел и там и там. Фанаты обеих команд были офигительные!» – сказал Зиньковский.