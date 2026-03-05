Зиньковский сделал выбор между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Вингер «Сочи» Антон Зиньковский ответил, какому клубу отдает свое сердце.
«Спартак» и «Крылья Советов» – два самых больших клуба в моей карьере.
«Крылья» дали мне дорогу в Премьер-лиге. Это большая часть моей карьеры, поэтому первая половина сердца уходит туда.
А вторая, конечно, «Спартаку». Примерно равное количество по времени я провел и там и там. Фанаты обеих команд были офигительные!» – сказал Зиньковский.
- Антон – воспитанник академии «Чертаново».
- Права на него до лета 2027 года принадлежат «Спартаку».
- В этом сезоне Зиньковский забил 4 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»