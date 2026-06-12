Московский клуб подписал легенду «Акрона»

«Родина» реализовала право выкупа у «Акрона» вратаря Сергея Волкова перед истечением срока арендного соглашения.

Он подписал с москвичами контракт на два года.

«Сергей Волков по праву считается главной легендой «Акрона»: вратарь связал свою карьеру с тольяттинским клубом с момента его образования в 2018 году и является его рекордсменом по количеству сыгранных матчей (202).

ФК «Акрон» благодарит Сергея за неоценимый вклад в успехи команды на протяжении всей истории существования клуба и желает голкиперу успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Акрона».