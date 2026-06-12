Московский клуб подписал легенду «Акрона»

«Родина» реализовала право выкупа у «Акрона» вратаря Сергея Волкова перед истечением срока арендного соглашения.
Он подписал с москвичами контракт на два года.
«Сергей Волков по праву считается главной легендой «Акрона»: вратарь связал свою карьеру с тольяттинским клубом с момента его образования в 2018 году и является его рекордсменом по количеству сыгранных матчей (202).
ФК «Акрон» благодарит Сергея за неоценимый вклад в успехи команды на протяжении всей истории существования клуба и желает голкиперу успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Акрона».
- 31-летний Волков в минувшем сезоне провел за «Родину» 30 матчей в Первой лиге, пропустил 21 мяч, сыграл на ноль в 15 встречах.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,2 миллиона евро.
Источник: официальный сайт «Акрона»