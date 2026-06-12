Воспитанник «Зенита» может вернуться в РПЛ из Серии A

Защитник «Торино» Саба Сазонов, может вернуться в РПЛ.
Срок контракта игрока с клубом Серии A истекает 30 июня.
Футболистом интересуются несколько команд РПЛ. Сазонов хочет найти вариант в Европе, но если это сделать не получится, то может рассмотреть вариант с возвращением в Россию.
- 24-летний уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» в минувшем сезоне не провел за «Торино» ни одного матча и только 5 раз появлялся в запасе.
- Экс-игрок молодежной сборной Грузии в 2021 году провел 1 официальный матч за питерцев, а затем перешел в «Динамо». В 44 встречах за бело-голубых он отметился 1 голом.
Источник: Metaratings.ru