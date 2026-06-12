Воспитанник «Зенита» может вернуться в РПЛ из Серии A

Защитник «Торино» Саба Сазонов, может вернуться в РПЛ.

Срок контракта игрока с клубом Серии A истекает 30 июня.

Футболистом интересуются несколько команд РПЛ. Сазонов хочет найти вариант в Европе, но если это сделать не получится, то может рассмотреть вариант с возвращением в Россию.