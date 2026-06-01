Игроки «Спартака» и «Локомотива» могут перейти в клуб Первой лиги

«Пари НН» обсуждает возможныые переходы в команду вингера Антона Зиньковского из «Спартака» и полузащитника Артема Тимофеева из «Локомотива».
У Зиньковского еще год действует контракт с красно-белыми, но на него в столичном клубе особо не рассчитывают. Не исключено, что «Спартак» разорвет с ним соглашение.
Договор Тимофеева с «Локомотивом» истекает этим летом и, несмотря на просьбу главного тренера Михаила Галактионова продлить соглашение, руководство красно-зеленых делать этого не собирается.
- 30-летний Зиньковский провел минувший сезон на правах аренды в «Сочи», сыграл 31 матч, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- 32-летний Тимофеев в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» в 5 встречах.