Игроки «Спартака» и «Локомотива» могут перейти в клуб Первой лиги

«Пари НН» обсуждает возможныые переходы в команду вингера Антона Зиньковского из «Спартака» и полузащитника Артема Тимофеева из «Локомотива».

У Зиньковского еще год действует контракт с красно-белыми, но на него в столичном клубе особо не рассчитывают. Не исключено, что «Спартак» разорвет с ним соглашение.

Договор Тимофеева с «Локомотивом» истекает этим летом и, несмотря на просьбу главного тренера Михаила Галактионова продлить соглашение, руководство красно-зеленых делать этого не собирается.