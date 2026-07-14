Тренер «Родины» сравнил «Спартак» с «Реалом»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью клубной пресс-службе высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

– С какими эмоциями ожидаете начало сезона в РПЛ?

– Конечно, жду первый матч в РПЛ с нетерпением. Когда я только пришeл в «Родину», был очень вдохновлeн тем, что меня ожидает. Я пронeс вдохновение через весь сезон Первой лиги – во многом это и привело нас к успеху. А теперь представь, если у меня были такие эмоции в Первой лиге, какие могут быть сейчас, в РПЛ? Вдохновения в два раза больше.

– Первый матч играем против «Спартака» в гостях. Дебютировать с таким сильным соперником – это круто или не очень?

– «Спартак» – большой клуб, настоящий гранд по российским меркам. Не зря его сравнивают с мадридским «Реалом». У футболистов всегда есть дополнительная мотивация в матчах с такими соперниками. Но я, как тренер, буду готовиться к «Спартаку» ровно так же, как буду готовиться к матчу с «Балтикой», «Ростовом» или с кем-либо ещe. При этом матч со «Спартаком» точно будет особенным, ведь это наш дебют в РПЛ. Плюс в «Спартаке» работают наши друзья – практически со всеми членами тренерского штаба Карседо мы вместе работали в «Севилье». Да и с самим Хуаном мы хорошо общаемся.