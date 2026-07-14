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  • Агент Кругового раскритиковал РФС из-за Луиса Энрике, которого оценили выше

Агент Кругового раскритиковал РФС из-за Луиса Энрике, которого оценили выше

Сегодня, 10:14
5

Кирилл Ливанов, агент игрока ЦСКА Данила Кругового, выразил недовольство списком 33 лучших игроков сезона-2025/26 по версии РФС.

На позиции правого нападающего Луис Энрике из «Зенита» оказался выше Кругового.

«Никто не понимает, как формируются список 33 лучших футболистов сезона. Почему-то Луис Энрике оказался выше Кругового, хотя у Данила больше сыгранных матчей, минут на поле и действий по системе «гол + пас». А также выше средняя оценка за матч.

У нас отмечают легионера, который за сезон отметился только тем, что посадил на пятую точку Гайича, а футболиста сборной России задвигают на второй план. Я не понимаю, кто формирует список: Российский футбольный союз или бразильский? Нонсенс!

Для того, чтобы отмечать легионера в номинации, он должен быть наголову сильнее конкурентов. Подчеркну – наголову. Например, как в ситуации с позицией центрфорварда, где наличие Кордобы не вызывает вопросов», – сказал Ливанов.

  • 28-летний Круговой в минувшем сезоне в РПЛ в 30 матчах забил 6 голов и сделал 7 ассистов. Во всех турнирах у него 43 игры, 7 мячей и 9 ассистов.
  • 25-летний Луис Энрике в сезоне-2025/26 в 28 играх забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Также он провел 6 встреч в FONBET Кубке России, где не отметился результативными действиями.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил Энрике Луис
Комментарии (5)
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drozomarinov
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NewLife
1784017046
"Я не понимаю, кто формирует список: Российский футбольный союз или бразильский?" Газпром !
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vvv123
1784018037
Все потому, тупица, что Луис - классный игрок, член сборной Бразилии. Его задача - не столько забивать, сколько управлять игрой команды. А твой Кругляк может только пробежать по краю и плюнуть в штрафную, и больше ничего. За что и был изгнан из Зенита!
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Давид59
1784032268
Уже не первый пост агентов по поводу 33-х лучших. Только что агент Дзюбы плакал, теперь агент Кругового. Тема нам не очень интересная, в отличие от агентов. У них товар задвигают с первых рядов, ценник может упасть. А это их хлеб.
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