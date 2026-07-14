Агент Кругового раскритиковал РФС из-за Луиса Энрике, которого оценили выше

Кирилл Ливанов, агент игрока ЦСКА Данила Кругового, выразил недовольство списком 33 лучших игроков сезона-2025/26 по версии РФС.
На позиции правого нападающего Луис Энрике из «Зенита» оказался выше Кругового.
«Никто не понимает, как формируются список 33 лучших футболистов сезона. Почему-то Луис Энрике оказался выше Кругового, хотя у Данила больше сыгранных матчей, минут на поле и действий по системе «гол + пас». А также выше средняя оценка за матч.
У нас отмечают легионера, который за сезон отметился только тем, что посадил на пятую точку Гайича, а футболиста сборной России задвигают на второй план. Я не понимаю, кто формирует список: Российский футбольный союз или бразильский? Нонсенс!
Для того, чтобы отмечать легионера в номинации, он должен быть наголову сильнее конкурентов. Подчеркну – наголову. Например, как в ситуации с позицией центрфорварда, где наличие Кордобы не вызывает вопросов», – сказал Ливанов.
- 28-летний Круговой в минувшем сезоне в РПЛ в 30 матчах забил 6 голов и сделал 7 ассистов. Во всех турнирах у него 43 игры, 7 мячей и 9 ассистов.
- 25-летний Луис Энрике в сезоне-2025/26 в 28 играх забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Также он провел 6 встреч в FONBET Кубке России, где не отметился результативными действиями.