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  • Родри: «Судьи уже 3 матча не фиксируют фолов на Ямале, речь о 10-15 нарушениях»

Родри: «Судьи уже 3 матча не фиксируют фолов на Ямале, речь о 10-15 нарушениях»

Сегодня, 08:39
8

Полузащитник сборной Испании Родри высказался о полуфинале ЧМ-2026 с Францией (2:0).

«Я очень счастлив и горжусь своей командой и своей страной. Мы сделали еще один шаг. Теперь нужно отдохнуть, хорошо восстановиться, ведь впереди нас ждет самый важный матч в нашей жизни. Нужно было нейтрализовать соперника и навязать ему свой футбол. Команда сыграла великолепно. Особенно без мяча. Также невероятно проявили себя игроки, которые вышли на замену.

[О своей игре] Я очень доволен. Матч был очень тяжелым. Нам понадобились усилия каждого. Мы играли против очень физически сильной команды. Получилась очень цельная игра.

[О Ламине Ямале и нарушениях против него]. Мы уже три матча сталкиваемся с этой ситуацией. Речь идет более чем о 10-15 нарушениях, которые судьи не фиксируют.

Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такое попустительство со стороны арбитров очевидно, особенно сегодня. Но Ламин все равно провел великолепный матч», – сказал Родри.

  • Главным судьей встречи был Иван Бартон из Сальвадора.
  • Голы забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.
  • Победный мяч был забил с 11-метрового, назначенного за нарушение Люка Диня на Ламине Ямале.

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Источник: As
Чемпионат мира Испания Франция Родри Ямаль Ламин
Комментарии (8)
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Давид59
1784096572
По поводу Ямаля. Да, пару раз можно было свистнуть, но он сам виноват. Несколько раз симулировал и арбитры перестают фиксировать фолы на нём.
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Cleaner
1784097296
Ну, Ямаль тоже ПОНАРУШАЛ в этой игре неслабо!
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Из Твери Леха
1784097617
Целый пенальти назначили на нём. Причем такой пенальти лет 10-15 назад точно бы не свистнули.
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