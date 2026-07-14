Губерниев оценил шансы «Спартака» против «Зенита»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

«Будет очень напряженный матч, дело чести для обеих команд одержать победу.

Я думаю, что шансы сейчас 50 на 50. Если выиграет «Спартак», то мы порадуемся за москвичей, выиграет «Зенит» – порадуемся за петербуржцев», – сказал Губерниев.