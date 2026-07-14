Губерниев оценил шансы «Спартака» против «Зенита»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».
«Будет очень напряженный матч, дело чести для обеих команд одержать победу.
Я думаю, что шансы сейчас 50 на 50. Если выиграет «Спартак», то мы порадуемся за москвичей, выиграет «Зенит» – порадуемся за петербуржцев», – сказал Губерниев.
- Встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
- На следующий день в США состоится финал чемпионата мира-2026.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Матч ТВ»