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Губерниев оценил шансы «Спартака» против «Зенита»

Вчера, 17:32
3

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

«Будет очень напряженный матч, дело чести для обеих команд одержать победу.

Я думаю, что шансы сейчас 50 на 50. Если выиграет «Спартак», то мы порадуемся за москвичей, выиграет «Зенит» – порадуемся за петербуржцев», – сказал Губерниев.

  • Встреча пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
  • На следующий день в США состоится финал чемпионата мира-2026.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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ПалкоВводецъ007
1784041441
Зенит по взрослому разберётся с антинародными выскочками. Гыгыгы
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val69
1784043652
За Зенит не порадуемся,а порадуешься.. Весла только не забудь, когда будешь радоваться.. И лыжи...
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zigbert
1784050234
От Губерниева что то умного ждать не приходится.
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