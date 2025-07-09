Мостовой сказал, за кого будет болеть в Суперкубке России

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

Игра пройдет 12 июля в Казани в 18:00 мск.

Трофей разыграют «Краснодар» и ЦСКА.

«Матч «Краснодар» – ЦСКА в плане результата непредсказуем. Никто не знает, какое состояние у команд. У кого-то может быть хорошо, а у кого-то не очень.

Например, прошлогодний Суперкубок, когда «Зенит» разорвал «Краснодар». Тогда в первом тайме уже сделали результат, забив трижды. Думаю, в субботу такого не будет. И фаворита здесь нет.

Уверен, Суперкубок будет интересен с любых точек зрения. Всe-таки это трофей. В наше время не было Суперкубка. Поэтому всегда после футбольной карьеры можно и похвастаться где-то.

Я нейтрален, но если мне скажут, что надо выбрать одну команду, то мне больше импонирует ЦСКА.

Во-первых, Москва. Во-вторых, многие начали узнавать, что я воспитанник армейского клуба. В-третьих, у меня, как ни странно, сложились хорошие отношения с ЦСКА и московским «Динамо».

Дважды выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», начинал в этой команде, а отношения хорошие складываются с другими командами. Поэтому буду за ЦСКА», – сказал Мостовой.