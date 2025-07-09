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Мостовой сказал, за кого будет болеть в Суперкубке России

9 июля, 17:10
2

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

  • Игра пройдет 12 июля в Казани в 18:00 мск.
  • Трофей разыграют «Краснодар» и ЦСКА.

«Матч «Краснодар» – ЦСКА в плане результата непредсказуем. Никто не знает, какое состояние у команд. У кого-то может быть хорошо, а у кого-то не очень.

Например, прошлогодний Суперкубок, когда «Зенит» разорвал «Краснодар». Тогда в первом тайме уже сделали результат, забив трижды. Думаю, в субботу такого не будет. И фаворита здесь нет.

Уверен, Суперкубок будет интересен с любых точек зрения. Всe-таки это трофей. В наше время не было Суперкубка. Поэтому всегда после футбольной карьеры можно и похвастаться где-то.

Я нейтрален, но если мне скажут, что надо выбрать одну команду, то мне больше импонирует ЦСКА.

Во-первых, Москва. Во-вторых, многие начали узнавать, что я воспитанник армейского клуба. В-третьих, у меня, как ни странно, сложились хорошие отношения с ЦСКА и московским «Динамо».

Дважды выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», начинал в этой команде, а отношения хорошие складываются с другими командами. Поэтому буду за ЦСКА», – сказал Мостовой.

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Источник: Legalbet
Суперкубок России ЦСКА Краснодар Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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Григорий-Беловол-yandex
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Нашли у кого спрашивать? Переобувальщик, но это хорошо. Вся Масква пусть орет. Но Быки свое скажут и покажут!
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