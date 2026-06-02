Назван город, в котором «Зенит» и «Спартак» могут сыграть в Суперкубке

Матч за Суперкубок России-2026 может пройти в Волгограде.

Игра пройдет 18 июля между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем FONBET Кубка России «Спартаком».

«Волгоград Арену» рассматривают в качестве альтернативы «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Вариант с проведением игры на нижегородской площадке перестал быть приоритетным из-за нежелания городских властей совмещать два крупных спортивных мероприятия – рядом с «Совкомбанк Ареной» в середине июля планируется открытие новой хоккейной арены.