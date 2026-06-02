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  • Назван город, в котором «Зенит» и «Спартак» могут сыграть в Суперкубке

Назван город, в котором «Зенит» и «Спартак» могут сыграть в Суперкубке

2 июня, 11:36
5

Матч за Суперкубок России-2026 может пройти в Волгограде.

Игра пройдет 18 июля между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем FONBET Кубка России «Спартаком».

«Волгоград Арену» рассматривают в качестве альтернативы «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Вариант с проведением игры на нижегородской площадке перестал быть приоритетным из-за нежелания городских властей совмещать два крупных спортивных мероприятия – рядом с «Совкомбанк Ареной» в середине июля планируется открытие новой хоккейной арены.

  • «Волгоград Арена» вмещает 45 тысяч зрителей.
  • Она уже принимала матч на Суперкубок России в 2024 году. Тогда «Зенит» победил «Краснодар» со счетом 4:2.
  • Новый сезон в РПЛ планируется начать 26 июля.

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Источник: Legalbet
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (5)
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ScarlettOgusania
1780392365
городские власти НН вежливо послали РФС на***, играть в Волгограде в июле полная дичь, там жара под 40-45 градусов в это время... самое внятное решение провести матч на Суперкубок в Москве в Лужниках, вместимость 80 тысяч, отличная инфраструктура, встретим бом.жей под фанфары...🤣 они и шарфик выпустили к этому событию с грамматическими ошибками "Супереркоб УЕ.БА", на дизайнера мюллер денег пожалел...🤣🤣
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Fibercore
1780393981
В Тюмени играть или Новосибирске!
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Garrincha58
1780395386
Во Владивостоке пусть сыграют
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рылы
1780399815
я тоже за владивосток. стадион трудовик будет под завязку, все 5 тысяч соберёт 😄
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mahan
1780489538
В нижнем совсем уже...Такое крупное мероприятие по футболу не хотят принимать, порадовать жителей настоящим футболом.
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