Назван город, в котором «Зенит» и «Спартак» могут сыграть в Суперкубке

Матч за Суперкубок России-2026 может пройти в Волгограде.
Игра пройдет 18 июля между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем FONBET Кубка России «Спартаком».
«Волгоград Арену» рассматривают в качестве альтернативы «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Вариант с проведением игры на нижегородской площадке перестал быть приоритетным из-за нежелания городских властей совмещать два крупных спортивных мероприятия – рядом с «Совкомбанк Ареной» в середине июля планируется открытие новой хоккейной арены.
- «Волгоград Арена» вмещает 45 тысяч зрителей.
- Она уже принимала матч на Суперкубок России в 2024 году. Тогда «Зенит» победил «Краснодар» со счетом 4:2.
- Новый сезон в РПЛ планируется начать 26 июля.
Источник: Legalbet