В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет

В матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» лимит на легионеров действовать не будет.Встреча состоится в воскресенье, 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».



«Суперкубок – это коммерческое соревнование. В положении о турнире, говорится об отсутствии ограничения по количеству иностранных игроков на поле. Это связано с интересами клубов: для них это практически последняя игра перед началом чемпионата, им надо состав обкатывать» – сообщил в интервью корреспонденту ТАСС исполнительный директор РПФЛ Сергей Чебан.



