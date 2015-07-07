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    • В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет

    В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет

    В матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» лимит на легионеров действовать не будет.Встреча состоится в воскресенье, 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
    «Суперкубок – это коммерческое соревнование. В положении о турнире, говорится об отсутствии ограничения по количеству иностранных игроков на поле. Это связано с интересами клубов: для них это практически последняя игра перед началом чемпионата, им надо состав обкатывать» – сообщил в интервью корреспонденту ТАСС исполнительный директор РПФЛ Сергей Чебан.

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    Источник: ТАСС

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    07.07.2015 11:57
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    Комментарии (51)
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    Satana-ad
    1436270315
    когда по лимиту информация появится?????
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    дантеs
    1436271017
    Гуляй, рванина !!!
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    Den Bull
    1436271331
    И хорошо.
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    Adler angriff
    1436271780
    Новых легионеров к этому матчу и не появится.
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    старина
    1436272936
    это про этот матч писали что за рубежом хотят играть?
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    112910415
    1436280576
    то есть обкатывать только легионеров надо?
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    mat73
    1436282997
    Кто бы сомневался)))
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    Muhametshin
    1436283690
    Конечно не будет а то зенька [Соблюдайте правила ]ётся ещё на своём поле, не смотря что куплено уже всё.
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    GoldPlayFIFARus9
    1436292306
    Если бы ты пёкся об интересах клубов(да и не только,а всё российского чемпионата).То этот убогий лимит давно бы отменил!
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    ologreds
    1694997656
    numo435016
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