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    • «Зенит» – «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд

    «Зенит» – «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд

    Стали известны стартовые состаы клубов, которые сыграют в матче за Суперкубок России.

    «Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников, Гарсия, Юсупов, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба.

    «Локомотив»: Гильерме, Денисов, Пейчинович, Чорлука, Шишкин, Тарасов, Коломейцев, Миранчук, Касаев, Майкон, Ньяссе.

    «Бомбардир» будет вести трансляцию поединка.

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    12.07.2015 17:28
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    Комментарии (37)
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    хай
    1436715927
    нелепей, чем лодыгин, вратаря найти сложно
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    Ac Milan Champion
    1436716362
    бомжи в первом тайме от**сали
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    shinnik
    1436716553
    Юсупов-полкоМанды.
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    Ac Milan Champion
    1436716567
    Вперед ЛОКО вы*би зенитушку и во втором тайме)) удачи Локо!
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    DIDI 23
    1436716742
    Халк на экране эпизодически.
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    bertoshas
    1436717413
    Серьезно!
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    MALOY74
    1436721070
    1-1
    Ответить
    maak
    1436723195
    Паравозные за сколько продались?
    Ответить
    112910415
    1436726083
    Локо нынче неплох!
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    ologreds
    1694997625
    numo435490
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