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Бразилия. Серия А
Команды
Флуминенсе
Халк
€ 1 млн
Халк
Флуминенсе
25 июля 1986 (40), Кампина Гранде
#7 | Нападающий
180 см | 80 кг
Бразилия
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Фото
«Зенит» поздравил Халка с 40-летием
25 июля
3
Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Феномен, я его ни разу не видел в зале»
28 мая
1
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
26 мая
7
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ
11 мая
2
Видео
Халку пришлось тушить пожар в доме
9 мая
Фото
39-летний Халк подписал контракт с новым клубом
6 мая
4
«Зенит» призвали вернуть 39-летнего легионера
2 мая
9
Халк сделал заявление об уходе из «Атлетико Минейро»
2 мая
1
39-летний Халк остался без команды
2 мая
4
Халк нашел новый клуб
30 апреля
5
Топ-3 лучших легионеров в истории РПЛ по версии Шалимова
30 марта
1
Вердикт Мостового, кто сильнее – Вагнер Лав или Халк
26 марта
3
Дзюба сомневался в характере Халка: «Обычно такие люди бывают говнистые»
26 марта
12
Видео
В Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче
9 марта
4
Кержаков назвал самого вонючего футболиста: «Все уходили из раздевалки»
22 февраля
14
Видео
Халк сделал хет-трик, забив один из голов с 30 метров
15 февраля
6
Дзюба назвал единственного игрока, которого хочет видеть в РПЛ
9 февраля
4
Кержаков: «Не думаю, что у Слуцкого был бы авторитет перед Халком»
6 февраля
1
Агент: «Возвращение Халка в Россию невозможно»
4 февраля
Орлов высказался о возвращении Халка в «Зенит»
30 января
4
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе»
25 января
2
Реакция агента Халка на возможный трансфер игрока в Казахстан
24 января
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
23 января
2
Фото
2 экс-игрока РПЛ попали в список лучших бомбардиров века
17 января
2
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Символическая сборная РПЛ всех времен
2025.12.06 10:10
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Думбия назвал самого сильного российского футболиста, против которого играл
2025.11.28 14:28
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Халк забил 500-й гол в карьере
2025.11.06 07:55
Фото
«Зенит» поздравил Халка с днем рождения
2025.07.25 12:16
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10 лучших бомбардиров 21-го века – есть экс-игрок РПЛ
2025.07.23 00:05
3
Агент оценил возможность возвращения Халка в РПЛ
2025.07.22 13:27
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3
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Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
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41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
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Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
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Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
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Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
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