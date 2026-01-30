Орлов высказался о возвращении Халка в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов оценил, стоит ли «Зениту» вернуть в свой состав Халка из «Атлетико Минейро».

– Стоит ли вернуть Халка на сезон в «Зенит»? Он же сейчас играет лучше, чем любой нападающий РПЛ.

– Лучше ли? [смеeтся]. Ну, не знаю, тут надо сравнить. Но зачем? Я думаю, нет смысла. У нас же появлялись молодые. Что такое спорт, что такое футбол – свежая кровь должна быть. Кондаков и вот такие ребята, скорее, должны заявлять о себе. И тренеры должны давать им зелeную дорогу. Это самое главное – свежие имена. А Халк – это история, легенда. Не стоит [возвращать Халка].