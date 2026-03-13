Пономарев радикально высказался о Баринове: «Еще пару раз попробовать – и в аренду»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не исключил скорый уход из клуба зимнего новичка армейцев Дмитрия Баринова.

– Баринов пока не вписался. Я его не вижу, как лидера полузащиты, на что все надеялись. Все-таки там молодые ребята – Кисляк, Обляков. Дмитрий должен был их цементировать и направлять в нужное русло на поле. Пока я очень недоволен Бариновым.

– Что с ним делать? Сажать на лавку? С «Краснодаром» Дмитрия не было, и команда выглядела хорошо.

– Был в ЦСКА возрастной полузащитник – Пьянич, а нужны молодые ребята, как Кисляк. А Баринов не потянет в этой структуре.

Я надеялся, что он заиграет, но нет. Может, позже у него стабилизируется игра, но сейчас она очень неудовлетворительная.

Сажать ли его в запас? Его взяли на два года. Это большой срок. Надо его наигрывать и давать практику, иначе вообще труба. Можно его еще пару раз попробовать, и если он не потянет – отдавать в аренду.