  • Пономарев радикально высказался о Баринове: «Еще пару раз попробовать – и в аренду»

Пономарев радикально высказался о Баринове: «Еще пару раз попробовать – и в аренду»

13 марта, 19:31
2

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев не исключил скорый уход из клуба зимнего новичка армейцев Дмитрия Баринова.

– Баринов пока не вписался. Я его не вижу, как лидера полузащиты, на что все надеялись. Все-таки там молодые ребята – Кисляк, Обляков. Дмитрий должен был их цементировать и направлять в нужное русло на поле. Пока я очень недоволен Бариновым.

– Что с ним делать? Сажать на лавку? С «Краснодаром» Дмитрия не было, и команда выглядела хорошо.

– Был в ЦСКА возрастной полузащитник – Пьянич, а нужны молодые ребята, как Кисляк. А Баринов не потянет в этой структуре.

Я надеялся, что он заиграет, но нет. Может, позже у него стабилизируется игра, но сейчас она очень неудовлетворительная.

Сажать ли его в запас? Его взяли на два года. Это большой срок. Надо его наигрывать и давать практику, иначе вообще труба. Можно его еще пару раз попробовать, и если он не потянет – отдавать в аренду.

  • 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
  • Он поучаствовал в двух матчах в составе новой команды, проведя на поле 152 минуты.
  • Армейцы во второй раз в истории начали календарный год с двух поражений подряд в РПЛ.
  • Они проиграли «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий Пономарев Владимир
Красногвардейчик
1773420979
Ну что, прав патриарх
mab1011
1773421533
Набрали со стороны неликвиды и свои перестали играть-обиделись
