  • Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул

Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул

18 мая, 08:55
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что зимой у клуба сорвалось несколько трансферов.

«Я прочитал, что сегодня один специалист сказал, что «Краснодар» слишком заигрался в победы в один мяч, что не надо так играть от обороны. Это полнейшая глупость. «Краснодар» играл на пределе своих возможностей, когда было три игры в неделю. То, что сделали ребята, я восхищен их мужеством и самоотдачей.

Ты играешь против интенсивной «Балтики», против «Спартака», отличной команды. В концовке вырвали победу, не можем вылететь сразу из Москвы, приезжаем и на следующий день опять игра с Махачкалой. Они тоже хорошо готовы физически, и там мы вывезли в концовке. Это мы играем на пределе своих возможностей. Никакого не было распределения сил. Отдавались каждую игру.

Говорить о том, что скамейки не хватило – да, конечно, пара игроков не была бы лишней. Но мы дошли до этой стадии и этим количеством игроков. Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо». И мы бы не вспоминали сейчас об этой скамейке.

У нас зимой сорвалось несколько трансферов. Мы хотели взять хороших, больших футболистов. Но не срослось, зимой тяжело это сделать, тем более привезти в Россию без еврокубков.

Сейчас нужно только похвалить ребят, проделана большая работа. Много было травм, повреждений, Агкацев играл с ангиной, Эдик (Сперцян) тоже не тренировался. Никто это не видит, но ребята играют на пределе своих возможностей. Сейчас мы разговариваем, как команда изменится летом, какие позиции надо усилить», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» с 66 очками занял 2-е место в РПЛ по итогам сезона-2025/26. «Зенит» с 68 очками победил в турнире.
  • 24 мая «быки» сыграют со «Спартаком» в Суперфинале FONBET Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (9)
Красногвардейчик
1779084481
Что ты ноешь!!! Просто с Динамо нужно было землю грызть, а не вату катать....и всё!!!!
evgevg13
1779084679
Все верно сказал.
Коста008
1779085966
Если Краснодар заигрался в победы в 1 мяч, то Зенит чем последние туры занимался?))) Темп обеих команд был похожим, Краснодару не повезло в игре с Динамо. Краснодар допустил стратегический просчет, понадеявшись, что короткой обоймой снова решит все задачи. Это в итоге и сказалось в концовке - травма Са, дисквалификации на отдельные матчи футболистов средней зоны и защиты, ну и Кубок, которого не было в том сезоне. Футболисты играли на пределе, в этих условиях достигнут максимум, наверное. Чуть сильнее повезло бы Краснодару (ну, например, забивай свои моменты Ленини или Боселли в матче с Динамо), чемпионство праздновали бы в Краснодаре. Но это футбол.
k611
1779087562
Моменты с Динамо были, и нужно было просто их реализовывать.
Romeo 123
1779090995
Мусаев хороший тренер с набором игроков как в зените, мусаев был бы постоянным чемпионом
