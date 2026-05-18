Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что зимой у клуба сорвалось несколько трансферов.

«Я прочитал, что сегодня один специалист сказал, что «Краснодар» слишком заигрался в победы в один мяч, что не надо так играть от обороны. Это полнейшая глупость. «Краснодар» играл на пределе своих возможностей, когда было три игры в неделю. То, что сделали ребята, я восхищен их мужеством и самоотдачей.

Ты играешь против интенсивной «Балтики», против «Спартака», отличной команды. В концовке вырвали победу, не можем вылететь сразу из Москвы, приезжаем и на следующий день опять игра с Махачкалой. Они тоже хорошо готовы физически, и там мы вывезли в концовке. Это мы играем на пределе своих возможностей. Никакого не было распределения сил. Отдавались каждую игру.

Говорить о том, что скамейки не хватило – да, конечно, пара игроков не была бы лишней. Но мы дошли до этой стадии и этим количеством игроков. Буквально не хватило реализации одного момента в матче с «Динамо». И мы бы не вспоминали сейчас об этой скамейке.

У нас зимой сорвалось несколько трансферов. Мы хотели взять хороших, больших футболистов. Но не срослось, зимой тяжело это сделать, тем более привезти в Россию без еврокубков.

Сейчас нужно только похвалить ребят, проделана большая работа. Много было травм, повреждений, Агкацев играл с ангиной, Эдик (Сперцян) тоже не тренировался. Никто это не видит, но ребята играют на пределе своих возможностей. Сейчас мы разговариваем, как команда изменится летом, какие позиции надо усилить», – сказал Мусаев.