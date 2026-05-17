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Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»

17 мая, 22:30
18

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«Как и предполагалось, «Зенит» – чемпион! Что тут скажешь? «Краснодару» надо было пораньше реализовывать свои моменты, а «Зенит» заслужил чемпионство, с чем я его и поздравляю.

Команда делала максимум, чтобы вернуть золото, и она его вернула», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (18)
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crf57
1779046701
Заслужил КАРАСЕВ ,газпромовский лизоблюд.А ЗЕНИТ - липовый чемпион!
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Юбиляр
1779047211
И главное - рекорд по пробитым пенальти установила !!! Гыгыгы. Это достижение - "дай бог каждому"(с) Гыгыгы.
Ответить
Бриг
1779047788
Зенит чемпион! Завидуйте молча.
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Gwynbleidd
1779048302
Судьи и Мажич тоже ))
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Вжыхъ
1779049558
Судьи молодцы, вытянули! Если это максимум Звенита, то это, конечно, печально...
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boris63
1779059982
Не вернула а вернули.
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neim
1779063760
Все правильно, "как и предполагалось", то есть было запланированно заранее !
Ответить
Иван Петров 1986
1779082256
Самое печальное событие в этом году.
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