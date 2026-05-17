Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«Как и предполагалось, «Зенит» – чемпион! Что тут скажешь? «Краснодару» надо было пораньше реализовывать свои моменты, а «Зенит» заслужил чемпионство, с чем я его и поздравляю.

Команда делала максимум, чтобы вернуть золото, и она его вернула», – сказал Губерниев.