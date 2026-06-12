«Ростов» заинтересовался защитником «Зенита»

К защитнику «Зенита» Юрию Горшкову проявляет интерес «Ростов», который хочет арендовать игрока.
Футболист также рассматривается в качестве участника сделки с «Локомотивом» по переходу к петербуржцам хавбека Артема Карпукаса.
Сообщается также, что «Зенит» может включить в сделку с москвичами своего воспитанника хавбека Дмитрия Васильева, которого оценивает в 1 миллион евро.
- 27-летний Горшков в минувшем сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- 23-летний Карпукас в сезоне-2025/26 сыграл за «Локомотив» в 35 встречах, 2 раза поразил ворота соперника и отдал 2 голевые передачи.
- 21-летний Васильев провел сезон на правах аренды в «Сочи». Хавбек сыграл в 30 матчах, на его счету 3 гола и 1 ассист.
Источник: Legalbet