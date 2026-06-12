«Ростов» заинтересовался защитником «Зенита»

К защитнику «Зенита» Юрию Горшкову проявляет интерес «Ростов», который хочет арендовать игрока.

Футболист также рассматривается в качестве участника сделки с «Локомотивом» по переходу к петербуржцам хавбека Артема Карпукаса.

Сообщается также, что «Зенит» может включить в сделку с москвичами своего воспитанника хавбека Дмитрия Васильева, которого оценивает в 1 миллион евро.