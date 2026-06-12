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  • Бывший арбитр сказал, нужен ли в РПЛ судья из Сомали, которого не пустили в США

Бывший арбитр сказал, нужен ли в РПЛ судья из Сомали, которого не пустили в США

Вчера, 20:10

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов отреагировал на готовность судьи из Сомали Омара Абдулкадира Артана поработать в чемпионате России.

– Ни в коем случае, не стоит его приглашать. Для чемпионата России такое абсолютно неприемлемо.

Во-первых, после минувшего Кубка Африки их арбитры показали, что они, мягко говоря, не соответствуют уровню РПЛ. Во-вторых, в целом, приглашение иностранцев для работы в РПЛ исключено, потому что у нас есть свои молодые, очень перспективные, арбитры, которые в будущем способны достойны работать на играх Лиги чемпионов, чемпионата мира.

– Вы сказали, что арбитры из Африки – не уровень РПЛ. А если, например, работа на матче Первой лиги?

– А зачем они там нужны? В Первой лиге можно отсматривать других перспективных арбитров. Чтобы арбитры РПЛ чувствовали, что им на замену могут прийти новые люди.

– То есть, вы за внутреннюю конкуренцию?

– Да. Она есть, ее уже создали наконец-то. После тех мытарств с людьми, которые пришли не из футбола и даже не из судейства возглавлять департамент. А сейчас делается очень хороший стимул и поддержка людям, чтобы вырасти до арбитра высшего уровня.

То развитие нашего судейства, которое сейчас преподносит департамент, оно очень правильное. И никакие иностранные не появятся у нас в России. Скажу так: если в мое время работал Мажич, я бы судил до сих пор. Вчера мне исполнилось 50 лет.

  • США запретили Артану въезд в страну. Он должен был работать на ЧМ-2026.
  • Сомалиец обслуживал ответный матч финала африканской Лиги чемпионов прошлого и был назван лучшим африканским арбитром года по версии КАФ в 2025-м.
  • Он будет судить игру Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой».

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
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