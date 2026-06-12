Бывший арбитр сказал, нужен ли в РПЛ судья из Сомали, которого не пустили в США

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов отреагировал на готовность судьи из Сомали Омара Абдулкадира Артана поработать в чемпионате России.

– Ни в коем случае, не стоит его приглашать. Для чемпионата России такое абсолютно неприемлемо.

Во-первых, после минувшего Кубка Африки их арбитры показали, что они, мягко говоря, не соответствуют уровню РПЛ. Во-вторых, в целом, приглашение иностранцев для работы в РПЛ исключено, потому что у нас есть свои молодые, очень перспективные, арбитры, которые в будущем способны достойны работать на играх Лиги чемпионов, чемпионата мира.

– Вы сказали, что арбитры из Африки – не уровень РПЛ. А если, например, работа на матче Первой лиги?

– А зачем они там нужны? В Первой лиге можно отсматривать других перспективных арбитров. Чтобы арбитры РПЛ чувствовали, что им на замену могут прийти новые люди.

– То есть, вы за внутреннюю конкуренцию?

– Да. Она есть, ее уже создали наконец-то. После тех мытарств с людьми, которые пришли не из футбола и даже не из судейства возглавлять департамент. А сейчас делается очень хороший стимул и поддержка людям, чтобы вырасти до арбитра высшего уровня.

То развитие нашего судейства, которое сейчас преподносит департамент, оно очень правильное. И никакие иностранные не появятся у нас в России. Скажу так: если в мое время работал Мажич, я бы судил до сих пор. Вчера мне исполнилось 50 лет.