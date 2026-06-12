Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о старте чемпионата мира-2026.

– Первые игры не смотрела. Мне чемпионат мира интересен, но буду смотреть только те матчи, которые меня интересуют: Аргентина, Германия, Франция, Англия, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия.

– У вас чемпионат вызывает интерес, учитывая количество таких команд, как Гаити, Кюрасао?

– Вы знаете, по-моему, столько команд – перебор. Но с другой стороны, может, мы привыкнем. Это же первый блин. Посмотрим, будет он комом или пойдет как надо. Поживем – увидим.

– У некоторых вызывает недоумение то, что условная Италия не играет, а Кюрасао – на чемпионате мира.

– Ну, не прошла Италия отбор. (Смеется.) Цирк, конечно, да. Но так бывает.

– Вы сами за кого болеете?

– У меня много фаворитов. За Францию болею, за Мбаппе. От него все, включая меня, ждали большего. Но он все равно старается. Может, у него что-то получится.