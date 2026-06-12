«Барселона» пригрозила «Реалу» судом

«Барселона» опубликовала заявление о применении юридических мер в отношении президента «Реала» Флорентино Переса.

«Блаугран» подала в его отношении обязательное ходатайство о примирении, предшествующее подаче уголовного иска о клевете в соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса.

Причиной стали выск Переса на пресс-конференции 12 мая и в интервью одному из СМИ на следующий день.

«Цель данного требования заключается в том, чтобы господин Перес отказался от определенных заявлений, которые он сделал, зная об их ложности, и которые носят клеветнический характер и наносят ущерб имиджу и репутации клуба.

В случае, если данное требование не будет должным образом удовлетворено, «Барселона» приступит к подаче соответствующего уголовного иска», – говорится в сообщении каталонского клуба.