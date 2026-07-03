«Реал» выступил с заявлением по трансферу игрока сборной Аргентины

«Реал» заявил, что не подпишет полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

«В свете появившихся в последние дни сообщений и заявлений о предполагаемом интересе «Реала» к игроку Энцо Фернандесу клуб хотел бы заявить, что не предпринимал никаких усилий – прямых или косвенных – для подписания контракта с вышеупомянутым футболисты и, соответственно, не намерен осуществлять подобный трансфер.

«Реал» хочет выразить свое глубочайшее уважение Энцо Фернандесу – прекрасному футболисту, чья карьера и мастерство широко известны, а также «Челси» – клубу, с которым его связывают прекрасные отношения.

Именно из уважения, которого заслуживает такой клуб, как «Челси», и в соответствии с принципами лояльности, которые всегда определяли действия «Реала», клуб считает необходимым категорически опровергнуть необоснованные спекуляции, не соответствующие действительности.

«Реал» сожалеет, что, несмотря на ясность фактов и бездействие клуба, продолжает распространяться информация, не соответствующая действительности, которая лишь способствует возникновению путаницы среди болельщиков и наносит ненужный вред вовлеченным организациям и лицам», – говорится в сообщении испанского клуба.