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  • «Реал» выступил с заявлением по трансферу игрока сборной Аргентины

«Реал» выступил с заявлением по трансферу игрока сборной Аргентины

Сегодня, 11:49

«Реал» заявил, что не подпишет полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

«В свете появившихся в последние дни сообщений и заявлений о предполагаемом интересе «Реала» к игроку Энцо Фернандесу клуб хотел бы заявить, что не предпринимал никаких усилий – прямых или косвенных – для подписания контракта с вышеупомянутым футболисты и, соответственно, не намерен осуществлять подобный трансфер.

«Реал» хочет выразить свое глубочайшее уважение Энцо Фернандесу – прекрасному футболисту, чья карьера и мастерство широко известны, а также «Челси» – клубу, с которым его связывают прекрасные отношения.

Именно из уважения, которого заслуживает такой клуб, как «Челси», и в соответствии с принципами лояльности, которые всегда определяли действия «Реала», клуб считает необходимым категорически опровергнуть необоснованные спекуляции, не соответствующие действительности.

«Реал» сожалеет, что, несмотря на ясность фактов и бездействие клуба, продолжает распространяться информация, не соответствующая действительности, которая лишь способствует возникновению путаницы среди болельщиков и наносит ненужный вред вовлеченным организациям и лицам», – говорится в сообщении испанского клуба.

  • 25-летний Энцо Фернандес в этом сезоне провел за «Челси» 54 матча, забил 15 голов, сделал 7 ассистов.
  • Срок контракта игрока сборной Аргентины с лондонцами рассчитан до середины 2032 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 90 миллионов евро.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Челси Реал Фернандес Энцо
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